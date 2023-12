Santa Fe: se puso fin a la no repitencia en las escuelas secundarias

Con el programa Secundaria de Avance Continuo, los alumnos podían pasar de curso mientras recuperaban los espacios curriculares desaprobados del año anterior.

martes, 12 de diciembre de 2023

Maximiliano Pullaro, recién asumido al gobierno de Santa Fe, dio un giro en la educación de esa provincia y le puso fin a la no repitencia en las escuelas secundarias de la provincia. “Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo”, anunció poniéndole fin al programa Secundaria de Avance Continuo.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Este programa permitía a los alumnos pasar de año mientras recuperaba los espacios desaprobados el año anterior. “Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo”, expresó Pullaro en declaraciones a Agencia Télam.

El flamante mandatario criticó el programa y remarcó que solo ponía en igualdad de condiciones al “chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende“. “La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber”, agregó.

Sobre el decreto, Pullaro expresó que “el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.

En cuanto a los días de clases y el inicio de las mismas, el gobernador mencionó que habrá 190 días de clases y que comenzarán el 26 de febrero. “Le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia terminen tercer grado perfectamente alfabetizados. Es un deber ineludible del Estado y de la política”, finalizó.