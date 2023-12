Santa María: Inga heredaría una deuda de $447 millones

miércoles, 20 de diciembre de 2023

En el Concejo Deliberante de Santa María se comenzó a analizar el presupuesto para el 2024 y, según expresó el edil opositor Exequiel Lagoria (UCR), allí se plasma una deuda de $447 millones del municipio que condujo Juan Pablo Sánchez y que comenzó a ser gestionado por Erika Inga.

El concejal cuestionó también que hay deudas inexplicables, como la de la obra de la Terminal de Ómnibus, ya que fue financiada por la Provincia, pero los proveedores aseguran no haber recibido ni un peso. “El presupuesto general para el año que viene tiene detallada cuál es la deuda pública del municipio, que son $447 millones, de los cuales el 90 por ciento corresponde a deuda con proveedores”, explicó Lagoria. A la vez, señaló que “los proveedores de la obra de la terminal no tienen respuesta y el nuevo responsable de Obras Públicas, el arquitecto Isasmendi, salió a decir que no tiene ninguna documentación al respecto”.

“Nosotros ya estamos solicitando los informes correspondientes para obtener los números en claro y, a partir de allí, estamos dispuestos incluso a ir por la vía judicial para que los responsables de la situación aclaren qué ha pasado con estos fondos”, anticipó el concejal. Observó que la terminal fue “una obra financiada por el Gobierno a través del Decreto 2761 de 2022, donde se asigna $269 millones, de los cuales 60 millones eran para la terminal”.

Cabe recordar que la semana pasada, la oposición había cursado notas al Tribunal de Cuentas, a la Provincia y a la intendenta para conocer la situación económico-financiera del municipio.