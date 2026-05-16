Secuestraron un arma de fuego vinculada a un robo

Efectivos policiales montaron un operativo de rastrillaje que permitió recuperar una pistola Bersa Thunder con seis cartuchos.

viernes, 15 de mayo de 2026

En la noche de ayer, a las 22:55, a raíz de una denuncia penal radicada por una persona civil, quien manifestó que habría sido víctima de un ilícito, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la Subcomisaría de Colonia de Achalco llegaron hasta el puente denominado “Puente Roto” ubicado en esa localidad del departamento El Alto.

En el lugar, los uniformados realizaron rastrillajes y lograron recuperar un (01) arma de fuego Bersa Thunder, con su respectivo cargador con seis (06) cartuchos, que estaba oculta entre la maleza de la zona, por lo que quedó en calidad de secuestro.

Ante la situación, los policías dieron participación a Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad, tomando conocimiento la Unidad Judicial N° 12 e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.