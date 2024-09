Simuló ser prostituta y rescato a su nieta de una red de trata

La mantenían drogada y la ofrecían a clientes que la violaban por $ 20.000.

lunes, 16 de septiembre de 2024

Se trata de una mujer de 58 años que logró rescatar a su nieta de 17 de una red de trata. Para infiltrarse, se hizo pasar por trabajadora sexual.

Según información publicada por los medios, todo comenzó en el mes de enero, cuando la adolescente decidió reunirse con una mujer que había conocido a través de Marketplace, en Facebook, tras la publicación de un aviso que proponía “intercambiar ropa”.

Estaban en eso cuando una camioneta se detuvo frente a ellas y un hombre se llevó a la joven a la fuerza.

Dentro del vehículo la drogaron y se despertó horas después en un departamento lleno de desconocidos en el que también estaba la mujer de Facebook.

Cuando su abuela fue a hacer la denuncia, no la tomaron muy en cuenta: “Fui a la comisaría y les dije que mi nena había desaparecido. No me quisieron tomar la denuncia, me dijeron que seguramente se había ido por un capricho adolescente”, relató.

Cuando uno de los vecinos le dijo que creía haberla visto en un prostíbulo de la zona, cambió la foto de perfil y logró infiltrarse en un grupo de WhatsApp que los secuestradores utilizaban para arreglar encuentros sexuales con sus clientes.

“En un momento empiezo a hablar con uno de los chicos. Me invita a un hotel, a un café, a drogarme. Yo le decía que sí a todo. Y después me dijo que iban a hacer una “joda”, relató.

Con esa información decidió ir a buscar a su nieta, pero antes le avisó a la Policía. Justo cuando pasaban frente al edificio, vieron que la joven se encontraba en la calle. El hermano se bajó corriendo, la agarró del brazo y la metió en el vehículo.