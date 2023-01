Sufrió descarga eléctrica por usar el celular enchufado

sábado, 14 de enero de 2023

Un adolescente debió ser hospitalizado tras recibir una descarga eléctrica producto de la caída de un rayo mientras manipulaba un celular durante la noche cuando una tormenta caía en la ciudad de Herrera, Avellaneda, Santiago del Estero, según datos policiales.

El dramático hecho se registró pasadas las 22.30 del jueves cuando efectivos de la Comisaría 19 recibieron un llamado telefónico en el que una mujer pedía ayuda ya que su hijo al parecer “se había electrocutado”.

De inmediato los uniformados se trasladaron hasta una posta sanitaria de la zona y junto a una ambulancia arribaron hasta un inmueble. Allí los policías dialogaron con la madre del menor de 16 años que se encontraba descompensado.

Inmediatamente recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital Zonal donde recibió asistencia médica y permaneció internado hasta las 9 de la mañana de ayer.

Según declaraciones de la medre del menor, afirma que ella estaba en la cocina mientras afuera había una fuerte tormenta, cuando de repente vio un luz blanca por la ventana y a los segundo escucho una gran explosión, que finalizó con un gran apagón.

En ese momento estaba con su nieto a metros lo cual fue a abrazarlo, en ese momento es cuando la mujer llama a su hijo que se encontraba en la habitación y no respondía. Al llegar a corroborar que sucedía se encontró con su hijo en el piso boca abajo, el cargador enchufado y el teléfono tirado a un costado. No le respondía trato de reanimarlo, y en ese momento no contestaba hasta que finalmente reacciono.

Siendo así, el menor no tenía lesiones en su cuerpo, pero a pesar de ello le recomendaron que fuera sometido a estudios cardíacos.

Antes de finalizar, la madre explicó lo que su hijo le reveló que no se acuerda de nada solo que el teléfono hizo una luz y lo alcanzó a tirar al piso. Dijo que sintió un fuerte dolor en el pecho, pero nada más.

A pesar de la descarga el aparato móvil y su cargador ahora funcionan perfectamente.