Trenes de pasajeros: 700 km de vías, 21 servicios y 44 estaciones recuperadas

Son datos oficiales desde diciembre de 2019. Las mejoras hicieron que los servicios de larga distancia trasladaran en los primeros meses de este año casi la misma cantidad de pasajeros que en todo ese año, antes de la pandemia.

10-09-2022

Foto: Daniel Dabove.

Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2019, el Gobierno nacional incrementó en más de 700 los kilómetros de vías férreas operativas para el servicio de pasajeros; recuperó 21 servicios que se encontraban paralizados, algunos desde hace más de 30 años; y posibilitó que el tren volviese a parar en 44 estaciones, muchas de las cuales se encontraban en estado de abandono, según datos oficiales a los que accedió Télam.

Tales mejoras hicieron que los trenes de pasajeros de larga distancia trasladaran en los primeros meses de este año, casi la misma cantidad de pasajeros que en todo el 2019, antes de la pandemia.

El retorno del servicio de transporte no solo devolvió una forma de conectividad segura y económica a los pueblos, también conllevó una revitalización de aquellos sitios que, tras nacer y crecer para y por el tren, habían sufrido el desarraigo del ferrocarril en los últimas décadas.

Bastaba observar en cada estación en la que las formaciones volvían a detenerse después de más de 30 años cómo multitudes se agolpaban en los andenes para festejar el retorno de lo que fue un símbolo del progreso y el crecimiento regional y nacional.

Un ejemplo de ello es Juan Galmarini, quién con sus más de 40 años habitando la ciudad de 9 de Julio fue uno de los tantos que solía utilizar el servicio habitualmente cuando circulaba. El regreso del tren “es una alegría enorme –dijo a Télam- porque no solo es más económico y seguro -respecto a las combis y los colectivos-, sino porque es parte de nuestra Argentina”.

Otro caso es el de Aldana Pérez, quien solía utilizar el tren y llevó a sus hijos Thiago (7 años) y Tania (8) a verlo por primera vez. “Volvemos a tener tren, volvemos a estar conectados con un servicio barato. Es una emoción muy grande para todos los que vivimos en 9 de Julio”, se entusiasmó ante esta agencia en ocasión del acto de reinauguración del servicio.

Un paisaje de banderas flameando, con la gente vitoreando el paso de la formación, saludando un retorno esperado por años, se repitió sin solución de continuidad en Rufino, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajo; en Laboulaye, Vicuña Mackena, General Levalle y Justo Daract; en Valle Hermoso, Campo Quijano y Plottier; en Charadai, Lima Aroyo Seco y Serodino.

“Estamos recibiendo un poco de oxígeno, estamos volviendo a vivir el tren, algo que nunca debimos haber perdido”, dijo entre lágrimas Ismael, un santafesino que trabajó durante 43 años en el ferrocarril y hoy lo puede volver a disfrutar.

“La patria se construyó desde la periferia al centro y los distintos gobiernos fueron olvidando a nuestras hermanas y hermanos del interior. El tren nos recupera, nos revive y nos acerca. Por eso, esto tiene que simbolizar una política de Estado que no puede condicionarse a un gobierno”, reflexionó ante Télam el ministro de Transporte, Alexis Guerrera tras repasar cifras que marcan el avance en la recuperación del sistema ferroviario.

En el mismo sentido, el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), Damián Contreras, planteó la necesidad de considerar al sistema ferroviario como una “política de Estado”, con la sanción de una ley que garantice acciones en pos de “la recuperación histórica de los trenes”.

Según datos oficiales, en 2019 la red ferroviaria del AMBA contaba con 882 kilómetros de vías operativas respecto a los 948 a junio de este año.

A su vez, en lo que va de la actual gestión se sumaron cerca de 600 kilómetros al total de la red ferroviaria (incluye AMBA, regionales y larga distancia), por lo que llega a tener 4.143 kilómetros operativos en relación a los 3500 kilómetros que había a fines de 2019.

En sólo seis meses, los trenes de larga distancia transportaron casi la misma cantidad de pasajeros que en todo 2019. En números, 1.245.116 usuarios entre enero y junio de 2022 respecto a los 1.358.922 que viajaron entre enero y diciembre de hace tres años.

Otro dato es la cantidad de servicios que fueron recuperados desde 2020. Hasta la actualidad se recuperaron 21 servicios, lo que implicó que el tren volviera a parar en 44 estaciones, lo que benefició a más de 1,8 millones de personas.

El Plan de Modernización del Sistema Ferroviario que lleva adelante Transporte tiene más de 300 obras importantes en ejecución. Entre ellas: la renovación de vías del Belgrano Sur; la restauración histórica de los techos de la estación de La Plata; el nuevo ingreso en la Línea Mitre de la estación Retiro, que data de cien años de antigüedad; la construcción del Circunvalar de Santa Fe; la renovación del ramal CC en Córdoba; y la creación del nodo logístico Güemes, en Salta.

Dentro de ese plan, el mayor impacto social está dado por el restablecimiento de los servicios de pasajeros, lo que implicó volver a conectar pueblos que históricamente estuvieron ligados al ferrocarril y en los cuales, en algunos casos, hacía más de 30 años que no paraba un tren.

En 2021 fue rehabilitado el servicio a Rufino, que recientemente fue extendido a Justo Daract, en San Luis.

También volvió a funcionar en diciembre de 2020, el servicio entre Resistencia (Chaco) y Los Amores (Santa Fe), que había dejado de prestar servicio cuando irrumpió la pandemia. Primero fue reanudado con un recorrido limitado entre Resistencia y Cote Lai, luego, en febrero de 2021, fue ampliado hasta Charadai, y en abril de 2022 llegó a Los Amores.

Este año fue restablecida la parada en la estación San Lorenzo, del tren que une Buenos Aires con Tucumán, donde no se detenía desde hace 15 años. Fue extendido el servicio entre Salta y Güemes hasta Campo Quijano; así como el que une Rosario con Cañada de Gómez y el del Tren del Valle, en Río Negro, hasta la estación Plottier.

En 2021 se reinstauró el servicio entre Temperley y Haedo y la parada entre Buenos Aires y Tucumán en la estación Serodino, donde el tren no se detenía desde hace 33 años. También fue extendido el servicio del Tren de las Sierras hasta la localidad de Valle Hermoso, donde no pasaba desde hace 24 años.

Durante el año pasado también fueron sumadas las estaciones Lima y Arroyo Seco al servicio entre Buenos Aires y Rosario, inaugurado el Tren Metropolitano de Córdoba y puesto en funcionamiento el servicio entre General Guido y Divisadero (Pinamar).

En total, son 29 localidades por las que volvió a pasar el tren. Nueve de ellas en el tramo Retiro – Rufino/Justo Daract (Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, Gral. Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract). Tres en el tramo Güemes – Campo Quijano: Pacto de los Cerrillos, Combate de Rosario de Lerma y Campo Quijano. Otras tres en el tramo General Guido – Pinamar: Santo Domingo, General Madariaga y Divisadero de Pinamar.

Siete poblaciones volvieron a contar con servicio ferroviario en el tramo Rosario – Cañada de Gómez: Cañada de Gómez, Correa, Carcarañá, San Jerónimo, Roldán y Funes. Una más en el Tren del Valle: Plottier. Dos más en el tramo Buenos Aires – Tucumán: San Lorenzo y Serodino. Otras dos más en el Tren de las Sierras: Casa Grande y Valle Hermoso. Y otras dos en el tramo Retiro – Rosario: Lima y Arroyo Seco.

EL IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y EMOTIVO EN LOS MUNICIPIOS



Intendentes consultados por Télam destacaron el impacto social, económico y hasta emotivo que tuvo el regreso del tren a sus municipios, en algunos casos tres décadas de vías sin uso y estaciones cerradas.



El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, celebró la vuelta del tren a su ciudad, concretada semanas atrás con la realización de la denominada “Marcha Blanca”.



El funcionario hizo referencia a la importancia del tren y su impacto en la economía de las familias que viajen en él. “El ómnibus -afirmó- vale .500 de ida y .500 de vuelta para ir y volver a Buenos Aires, algo que un jubilado no puede pagar, para ir con su nieto a la Capital Federal”.



En diálogo con esta agencia, Zurro sostuvo que “el tren también es emoción”. Y agregó: “Para los pehuajenses, para aquellos que jugaban al lado de las vías y miraban pasar el tren y lo veíamos a diario, eso es algo que se había ido perdiendo”.



En la misma línea, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró estar “muy contento de tener el tren en nuestra ciudad”. En su momento el ministro (de Transporte, Alexis Guerrera) nos recibió y, entre otros temas, nos aseguró que en tres meses iba a estar el tren en Casares y cumplió con su palabra”.



Por su parte, la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia Correa, caracterizó como “histórico para todos los malvinenses” el día en que fue reinaugurada la estación Grand Bourg.



“Es la séptima y última estación del Ferrocarril Belgrano Norte que hemos finalizado. Estuvimos tanto tiempo con las obras frenadas, con las estaciones provisorias que eran tan inseguras para las familias, los comerciantes que también padecieron mucho esta situación. Pero eso ya ha quedado en el pasado gracias a un gobierno nacional y provincial presentes”, aseguró la jefa comunal.



“¡Qué feliz estamos en Justo Daract!. Nuestro pueblo nació con el ferrocarril hace más de 100 años, imaginen lo que significó el año 1993 para nosotros. Durísimo. Por eso, hoy es un día histórico, de renacimiento. En lo personal mi abuelo, mi padre y yo somos ferroviarios. En el ’93 perdí mi puesto de trabajo, perdí mi puesto como conductor de locomotora. Fue como una nube negra. Pero hoy es un camino a futuro, un sol que ilumina nuestros ojos”, sostuvo el intendente de Justo Daract, Alfredo Domínguez, el día en que el tren retornó a esa localidad después de más de 30 años.



Finalmente, el intendente de Valle Hermoso, en las sierras de Córdoba, Jorge Caserio, sostuvo que “por fin el día llegó, lo venimos postergando pero el tren llegó a Valle Hermoso. Este es el momento del tren”.

Foto: Daniel Dabove.

Trenes de carga transportaron más de 3,8 millones de toneladas

La recuperación del transporte de cargas constituye otro de los hechos que destaca la actual gestión en su proceso de recuperación del sistema ferroviario.

En 2019 fue transportada la cifra récord de 8 millones de toneladas de todo tipo de productos y en el primer semestre de 2022 ya se llevan superados los 3,8 millones, un 42 por ciento más que los 2,2 millones transportados durante los primeros seis meses de 2019.

Desde enero hasta junio de este año se transportaron 3.856.850 toneladas (en el mismo periodo de 2021 fueron 3.461.659). Estos números toman aún mayor relevancia si se los compara con 2019, cuando se transportaron 6.008.780 toneladas durante todo el año (2.232.747 durante los primeros 6 meses).

Para poder lograr que el transporte ferroviario de cargas siga creciendo y consolidándose como un servicio que potencia las economías regionales se hizo una inversión de más de 89 mil millones de pesos desde el inicio de la gestión.

En los dos años y medio de gestión se recuperaron y mejoraron ocho talleres ferroviarios, además de la estatización histórica de la Cooperativa de Trabajo “Talleres Junín”, actualmente Taller Ferroviario Ministro Mario Meoni.

Se concretó el montaje de dos nuevos puentes para el Belgrano Cargas, en San Justo, provincia de Santa Fe; se iniciaron los trabajos para construir el anillo de circunvalación de vías del Belgrano Cargas en Santa Fe; se instalaron sistemas de detección automática de trenes en el ferrocarril Urquiza y se realizó el montaje del puente ferroviario sobre el río Colastiné en la provincia de Santa Fe.

De la misma manera se construyó la playa ferroviaria en el puerto del Gran Rosario, con espacio para maniobra y estacionamiento de 450 vagones; se concretó el Nuevo Complejo Agroexportador Timbúes, en la provincia de Santa Fe, un nuevo punto de carga y descarga de cereales que conecta con el ramal F25 de cargas, permite la carga y descarga de 1.000 toneladas/hora por cinta lo que lo convierte en uno de los más tecnologizados de Latinoamérica.

Se recuperó el pedraplén de la Picasa y se rehabilitaron 146 km de vía del Urquiza (cargas). La línea pasó de transportar 25 mil toneladas promedio mensuales a 40 mil, llegando incluso al récord de 48.528 toneladas despachadas en mayo de 2022, con lo cual el total de vías activas de la línea Urquiza ascienden a 1.500 que pasan por Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Se cubren con 14 locomotoras y 947 vagones; todo movilizado por la operatoria de 571 trabajadores y trabajadoras.

Se rehabilitaron 54 kilómetros del ramal 12 San Martín y se inauguró un nuevo Nodo Logístico en la localidad de San Francisco, Córdoba. Este nodo permite avanzar en un transporte multimodal y el desarrollo de nuevas cargas agroindustriales para exportación con Medio Oriente; potenciando las economías regionales. Ya se enviaron los primeros 35 contenedores de alfalfa hacia el puerto de Buenos Aires para exportarse a Medio Oriente. Se prevé el despacho de 3.500 toneladas por mes.

En lo que va de la actual gestión se renovaron y mejoraron casi 1200 kilómetros de vías en la red ferroviaria de cargas, esto permite que los tiempos logísticos sean más cortos, y que la cantidad transportada sea mayor, mientras que en la gestión anterior se intervinieron solamente 900 kilómetros en la red.

Foto: Daniel Dabove.

LAS OBRAS INCONCLUSAS QUE FUERON RETOMADAS A PARTIR DE 2019



Al inicio de su gestión, en diciembre de 2019, el Gobierno nacional se encontró con una serie de obras paralizadas durante la administración anterior, que fueron retomadas, según informaron oficialmente en Trenes Argentinos.



Una de ellas refiere al Viaducto San Martín, que la gestión de Mauricio Macri había prometido dos nuevas estaciones elevadas, Paternal y Villa Crespo, de las cuales ninguna fue finalizada y se dejaron inconclusas.



Durante la actual gestión se definió que esas obras pasaran su competencia de la Ciudad a Nación y recientemente fueron finalizados los trabajos en Paternal (la estación ya está habilitada) y comenzaron los trabajos para completar la obra correspondiente a Villa Crespo.



Algo similar ocurrió con los techos de la estación La Plata: la obra estaba paralizada y con todas las cubiertas removidas. Hoy, la obra está pronta a finalizar con techos totalmente renovados y que harán que los usuarios dejen de sufrir las inclemencias del tiempo.



En la actualidad, además, se están realizando además obras en los techos de la cabecera Plaza Constitución: la nave 4 está pronta a ser terminada y la 1 tiene un grado de avance del 56%.



En 2018 se prometió renovar y elevar los andenes de 22 estaciones de la línea Belgrano Norte, con un plazo estipulado en un año de trabajos. Para que el servicio no fuese cancelado durante la renovación fueron instalados andenes provisorios. En la mañana del día que se habilitaron cedió uno de los andenes en la estación Boulogne Sur Mer, por lo que se suspendió el servicio hasta verificar el resto de los andenes provisorios. Luego de esta situación, totalmente anormal, las obras continuaron a un ritmo lento.



Finalmente, la gestión anterior habilitó un andén elevado en la estación Ciudad Universitaria (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue renovada por completo), dos andenes elevados en Retiro y la estación Carapachay completa. De las 22 prometidas, solo habilitaron 3.



Hasta el momento se finalizaron y habilitaron 17 estaciones de las 19 restantes. Quedan por terminar la nueva estación Saldías, Alberti y Panamericana. Esta última estación es una obra que estaba frenada por un problema legal que esta gestión pudo resolver y así agregar una nueva opción de viaje para los vecinos y vecinas de Pilar.



Los trabajos para poder renovar el ingreso y egreso de trenes a la estación Retiro inició en enero de 2018, pero a los pocos meses por corte de pagos se suspendieron los trabajos. Una vez iniciada la nueva gestión se reactivó la obra, los trabajos retomaron el buen ritmo y hoy se encuentra con un 50% de avance.



A su vez, durante la gestión macrista se proyectó y prometió que se iba a instalar el frenado automático de trenes (ATS) en todas las líneas de pasajeros. Una vez que finalizaron su mandato solo dejaron habilitado el sistema en el 40% de la línea Roca que no contaba con el ATS.



En esta gestión se habilitó el sistema de frenado automático ATS en la línea Urquiza completa, el Tren de la Costa, parcialmente en las líneas Belgrano Norte, Belgrano Sur, y Sarmiento. Antes de finalizar la gestión, está proyectado que se habilite el sistema de forma completa en los trenes Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Sarmiento y San Martín.



Por otro lado, se están construyendo 26 nuevos pasos bajo nivel en los municipios Almirante Brown, Ezeiza, Escobar, La Matanza, San Fernando, Lomas de Zamora, Avellaneda, Junín, Malvinas Argentinas, San Vicente, Florencio Varela, Pilar, Moreno, José C. Paz, San Martín, Cañuelas, Tres de Febrero, Quilmes y Esteban Echeverría.