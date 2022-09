Un nuevo video del día del ataque a Cristina Kirchner complica a la novia de Fernando Sabag Montiel

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo Brenda Uliarte viajó junto a su pareja hacia el edificio de la Vicepresidenta el jueves 1 de septiembre. El recorrido desde Quilmes, al microcentro porteño y la bolsa que llevaban y ahora perita la Justicia.

10 de septiembre 2022

Brenda Uliarte y Fernando Sabga Montiel llegaron juntos a la casa de la Vicepresidenta.

Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte viajaron juntos desde el conurbano bonaerense hasta Recoleta, donde el hombre de 31 años atacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, según el registro en video que complica aún más la situación de la mujer de 23 años, que en un primer momento quiso despegarse del atentado.

Las imágenes, que obtuvo el diario Clarín, fueron captadas por distintas cámaras de seguridad, que muestran a la pareja a lo largo del trayecto que va desde la estación Plaza Constitución hasta las cercanías del edificio donde vive la Vicepresidenta.

En el video aparecen saliendo juntos del tren Roca y luego tomaron el subte C en la estación Constitución hasta la estación Diagonal Norte, donde bajaron a la altura del Obelisco. En las imágenes se puede ver una bolsa blanca que llevaba el agresor.

Como reveló TN, Sabag Montiel y Uliarte merodeaban la casa de Cristina Kirchner antes de la vigilia militante en Juncal y Uruguay, incluso desde hace semanas antes del atentado.

Los detectives llegaron a esta conclusión mediante el análisis pericial de la geolocalización de los celulares de la pareja detenida. Los móviles ahora están manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Crece la tesis de un atentado planificado

Cada vez aparecen más pruebas de “tareas de inteligencia previa” y crece la tesis de un “atentado planificado”.

El 27 de agosto, el carro de copitos de nieve de Sabag Montiel aparece en imágenes grabadas a las 17:40, a minutos de que se produjeran los incidentes entre la Policía de la Ciudad y los militantes.

El carro de “copos de nieve” de Fernando Sabag Montiel fue visto en las cercanías del departamento de la Vicepresidenta días previos al atentado. (Foto: Clarín)

Además, un video muestra al atacante apoyado en una pared, observando a la distancia a la presidenta del Senado que saluda a los militantes en la puerta de su casa, el 28 de agosto, cuatro días antes del ataque. Se trata de otra evidencia sobre la planificación del hecho.Play Video

El atacante acechó a Cristina Kirchner

En Tribunales se aguarda el resultado de una pericia a una bolsa blanca que Brenda llevaba consigo la noche del atentado y después dejó en la casa de su exnovio (Lucas, el que declaró en testimonial que cree que la chica tiene un retraso madurativo), adonde fue a pasar la noche.

La prueba fue enviada a peritar para determinar la posible presencia de restos de pólvora, algo que podría indicar que allí se guardó la pistola Bersa que usó Sabag Montiel para gatillar a escasos centímetros del rostro de la Vicepresidenta.

Brenda Uliarte posa con el arma que se usó para gatillarle a Cristina Kirchner

Según la imputación contra Sabag y Uliarte para cometer el hecho hubo “planificación previa y acuerdo de partes” entre ambos, además de transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones.

“Brenda no tuvo nada que ver y yo tampoco”, afirmó esta semana Sabag Montiel en una ampliación de indagatoria en la que volvió a negarse a declarar. A su turno, Uliarte había dicho que no participó del intento de homicidio ni en su planificación, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció aberrante: no quiso responder preguntas ni del tribunal ni de la fiscalía, y solo le contestó a su defensor oficial, Gustavo Kollman.

En los últimos días, una expareja de Brenda Uliarte planteó en declaración testimonial que la joven sufre un retraso madurativo. En una entrevista con Telenoche, el papá de Brenda, Leonardo Uliarte aseguró que su hija fue manipulada por Sabag Montiel: “La manipuló de tal manera que no tiene noción de lo que le está pasando en este momento”.

El hombre también dijo que Uliarte sufrió abusos cuando tenía 11 años, hace dos años perdió a su bebé de apenas 7 días de vida y a su abuela hace poco tiempo. “Estaba como ida, iba al psicólogo, pero de un momento a otro dejó de ir”, detalló.