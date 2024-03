Urgente: enorme acto de vandalismo deja sin energía, internet y Tv a Fray Mamerto Esquiú

Los vecinos se ven perjudicados por el robo de la fibra óptica.

28 de marzo de 2024

Se registró en las últimas horas un acto de vandalismo en el departamento Fray Mamerto Esquiú, por el que innumerables usuarios quedaron sin el servicio de energía, de la señal de cable e internet.

El hecho sucedió en la ruta provincial Nª 41, en donde se reventaron las cajas de bajada del servicio de energía y cortaron toda la fibra óptica del servicio en el mencionado departamento.

Casi dos kilómetros y medio se ven afectados para el caso de Supercanal y también se registran daños en la señal de Telecom y energía, según informó Catamarca en Cana.

Una de las vecinas, de 81 años y con poca movilidad, dijo que cuando llamó “a la Municipalidad, el delegado me contestó que no tenían ni siquiera un obrero o un albañil para que me coloque por lo menos el caño. Tampoco la empresa de Telecom dio señales de vida”, manifestó.

“Se cortó la luz a las 5 de la mañana y como va la historia tendré que salir a comprar el caño pero no sé cómo conseguir quién lo coloque, y el costo. Hay una vecina con muchos problemas, que hasta el pilar tiene que hacer. Yo tenía todo en orden, todo perfecto”, agregó.

“Que no nos dejen en un completo desamparo estaría bueno”.Vecina de Fray Mamerto Esquiú

La mujer añadió: “Yo salí a mirar a las 5 de la mañana porque había ruidos bastante feos todo el tiempo, hacía como media hora que había ruidos extraños. Aclaro que al cortarse los cables, cayeron los postes, haciendo daño en varios vecinos y este barrio es de gente mayor con jubilaciones mínimas y de bajo recurso. No tenemos dinero como para decir voy compro vengo y hago”.

Hasta el momento no hay información de que hayan localizado a los responsables del hecho.

Finalmente, la empresa de Supercanal indicó que en media hora o una hora logrará restablecer el servicio.