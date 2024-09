Verano insostenible: piden subir un 160% la tarifa de agua

El Presidente del directorio del ENRE, Augusto César Acuña, habló en Radio INFORAMA sobre el argumento de la empresa para el pedido de aumento y confirmó la fecha de la audiencia pública.

17 de septiembre de 2024

El Ente Regulador de Servicios Públicos definió la fecha para la próxima audiencia pública para tratar la actualización de tarifas tras el pedido solicitado por Aguas de Catamarca. El viernes 27 de septiembre se celebrará la reunión, el lugar de la misma todavía no se estableció y según explicó Acuña, se baraja como posibilidad el salón del Colegio de Contadores.

“La empresa pide una actualización del 160 %”, comentó el integrante del directorio y seguidamente explicó que no creen autorizar esa cifra. “Ellos dicen acarrear una rémora en las actualizaciones de hace 5, 6 años atrás, porque el ENRE nunca les otorgó el monto que la empresa solicitaba”.

“Nosotros tenemos nuestro propio análisis de acuerdo a la fórmula de actualización que se maneja directamente por índices nacionales de incremento de precios, tanto mayoristas como minoristas, y tienen toda una secuencia que está preestablecida. Nosotros no incluimos estos criterios que pretende la empresa, de recorrer una actualización que no se hizo”, ahondó Acuña sobre la discrepancia en el argumento del pedido de la empresa y explicó que para el ENRE no hubo erros de cálculos.