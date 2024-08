Adolescente gitana simuló un secuestro para no casarse

La chica, de la comunidad de Santa Rosa, La Pampa, se escapó con otro novio días antes de su boda. Ahora la buscan en Buenos Aires.

viernes, 30 de agosto de 2024

Una joven gitana de 16 años se escapó con su novio para no contraer matrimonio. La adolescente es oriunda de la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Al no tener noticias de la joven, la familia, integrante de la comunidad zíngara, radicó la denuncia en la Comisaría Primera de la capital pampeana por el presunto secuestro, por lo que los efectivos realizaron un operativo en Santa Rosa y otras localidades.

Según informó el portal de La Mañana de Neuquén, los padres de la chica sostuvieron que “dos tipos cargaron en una camioneta” a su hija y “se la llevaron por la fuerza”.

Sin embargo, las autoridades constataron que la denuncia no tenía sustento debido a que la mujer no fue raptada, al tiempo que la familia habría estado al tanto de que el sujeto que se la llevó no era un secuestrador.

En este sentido, los parientes identificaron con nombre y apellido al supuesto secuestrador, que sería otro miembro de la comunidad gitana.

Durante el procedimiento se estableció que el zíngaro identificado había pasado este jueves por la zona del Centro Cívico de Santa Rosa, por la calle Padre Buodo, poco antes de las 16, y luego fue detectado, cerca de las 19, en el puesto caminero de Catriló situado en el kilómetro 522 de la Ruta Nacional 5, a unos 80 kilómetros de Santa Rosa, rumbo a Buenos Aires.

De acuerdo a LM Neuquén, una hermana de la adolescente contó que conoció a su novio a través de la red social Facebook con quien tenía un vínculo amoroso.

La chica aseguró que el motivo de la fuga fue la boda dado que fue una decisión de la familia y no de ella.

“Más allá de que es menor, está comprobado que ella se fue por voluntad propia”, añadió.

Según informó la Policía pampeana, la gitana se encontraría en la provincia de Buenos Aires y mantiene el alerta de búsqueda, aunque no en carácter de secuestrada.