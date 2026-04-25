Alerta en Catamarca por una ola de ciberestafas y suplantación de identidad

La División Ciberdelitos advierte sobre delincuentes que fingen ser funcionarios judiciales para extorsionar a los ciudadanos a través de WhatsApp.

sábado, 25 de abril de 2026

La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia de Catamarca emitió un comunicado urgente para alertar a la población sobre una sofisticada modalidad de estafa virtual. Según el informe del Departamento de Investigaciones Judiciales, se han detectado maniobras de extorsión y engaño que utilizan aplicaciones de mensajería instantánea para captar víctimas y obtener beneficios económicos de forma ilícita.

Los delincuentes operan mediante la suplantación de identidad institucional, utilizando logotipos del Ministerio Público Fiscal (MPF) en sus perfiles para otorgar una apariencia legítima. El engaño consiste en el envío de notificaciones falsas sobre supuestas órdenes de detención o imputaciones por delitos graves, como el Grooming. Mediante este contenido intimidatorio, buscan generar pánico para que la persona acceda a entregar claves bancarias o realice transferencias bajo el concepto de «fianzas» o «gastos judiciales».

Ante esta situación, las autoridades subrayan que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal nunca solicitan dinero ni datos sensibles por mensajería privada. Se recomienda a la ciudadanía no interactuar con estos números, evitar la descarga de archivos adjuntos y bloquear cualquier contacto sospechoso de inmediato.

En caso de haber sido víctima de estos hechos, se insta a los residentes del Valle Central a concurrir a la Unidad Judicial más cercana, mientras que quienes vivan en el interior deben realizar la denuncia en la Comisaría de su jurisdicción. Para consultas directas, la División Ciberdelitos tiene habilitado el teléfono 3834-437523 y sus oficinas en calle Tucumán N° 836.