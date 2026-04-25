Catamarca vibra con Airbag: se abrieron las puertas del Estadio Bicentenario para un show histórico

Con más de 14.000 entradas vendidas, la banda de los hermanos Sardelli protagoniza el evento de rock más convocante en la historia de la provincia.

sábado, 25 de abril de 2026

En una tarde marcada por la adrenalina y la expectativa, el Estadio Bicentenario comenzó a recibir a miles de fanáticos para el esperado concierto de Airbag. Desde las 18:00 horas, tras la apertura de los ingresos, se vivieron escenas de gran entusiasmo con las primeras corridas de seguidores —en su mayoría público adolescente y jóvenes— que buscaban asegurar los mejores lugares frente al escenario, ubicado estratégicamente en la Tribuna Norte.

La producción del evento, a cargo de la firma Al Palo, confirmó que se espera una concurrencia de entre 14 y 15 mil personas, lo que posiciona a esta fecha como un hito para el rock en Catamarca. El ingreso se desarrolla de manera ordenada bajo un estricto control policial y municipal, con cortes de tránsito en los alrededores del Predio Ferial. Se recordó a los asistentes que no está permitida la venta de alcohol dentro del estadio y que el show iniciará puntualmente a las 21:00 horas, con una duración estimada de casi tres horas.

Los integrantes de la banda arribaron a la provincia en un vuelo privado durante la mañana de hoy, tras presentarse en San Luis, y se encuentran instalados en el Hotel Casino a la espera del horario del espectáculo. Según indicaron desde la organización, las entradas generales permiten el acceso tanto al campo de juego como a las plateas habilitadas (Sur y Techada), garantizando una distribución fluida para que todos los presentes disfruten de lo que promete ser una noche inolvidable.