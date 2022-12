Alerta por tormentas eléctricas, fuertes ráfagas y granizo para Catamarca

El alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional también rige para otras 15 localidades del interior provincial.

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad fue emitida hoy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Capital y distintas localidades de la provincia de Catamarca.

El aviso del organismo nacional, para esta tarde, noche y madrugada del jueves, rige para: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Zona serrana de Pomán.

Las mismas condiciones climáticas afectarán durante la tarde y noche de este miércoles la Zona de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados localmente”, advierte el SMN sobre el fenómeno meteorológico previsto para esta tarde, noche y madrugada del jueves.

Ante dichas condiciones climáticas, se recomendó que las personas no saquen la basura a la vía pública, retiren objetos que puedan impedir que el agua se escurra con facilidad, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

A su vez, se aconsejó estar atentos en caso de una posible caída de granizo y mantenerse informado por medio de las autoridades.