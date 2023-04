Aníbal Fernández aseguró que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las elecciones

El ministro de Seguridad cargó contra los dirigentes de derecha y advirtió que son personas que tienen “cero formación”, que sólo tienen “vocación por lastimar”

13 Abr, 2023

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, advirtió sobre las consecuencias que podrían tener un eventual triunfo de los sectores más duros de la oposición en las próximas elecciones nacionales.

“Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno”, disparó el funcionario nacional.

Las palabras del titular de la cartera de Seguridad apuntaron directamente contra las propuestas del libertario Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y contra el sector que representa Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata a la presidencia. Pero también englobaron a las ideas de Juntos por el Cambio.

“Durante toda la vida han llegado a las gestiones como una izquierda perfumada. Votaban por izquierda y gobernaban por derecha. En algún momento se rompe ese esquema y se presentan a cara descubierta, con esas ideas que son absolutamente esquizofrénicas y sin ningún pensamiento. Ningún criterio que proteja a un país de un montón de cosas importantes que tiene que proteger para seguir creciendo y aspirar a tener una movilidad social ascendente”, manifestó Fernández en una entrevista con C5N.

Argentina’s Minister of Security Anibal Fernandez speaks to the media, as the National Government deployed forces to help control escalating violence in river port city of Rosario, in Rosario, Santa Fe province, Argentina March 8, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

En cuanto al oficialismo y al armado electoral, Aníbal Fernández respaldó nuevamente la candidatura de Alberto Fernández, y aseguró que las fuerzas que componen el oficialismo irán a una elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria. “Las PASO vinieron a reemplazar a las internas dentro de un mismo partido, donde el caudillo elegía con el dedo, o la rosca de los ventajeros seleccionaba con el dedo”, definió.

En ese marco, Fernández fue consultado sobre si en el peronismo hoy faltan carnívoros y su respuesta fue contundente: “Totalmente, yo tengo toda la vocación del mundo de ganar. El que manda es el Presidente, que es quien da el puntapié inicial. Soy un carnívoro hecho y derecho y no sé vivir de otra manera que no sea comiendo carne. Necesito que el Presidente dé el guiño nomas”.

Según el ministro, el jefe de Estado “ha dicho que su vocación está puesta en que el Frente de Todos pueda hacer una primaria y una elección importante como para gobernar en el próximo período”.

Aníbal Fernández habló con Sergio Berni y confirmó que trabajan en conjunto por la seguridad de Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, el funcionario habló sobre su par de seguridad bonaerense, Sergio Berni, con quien mantuvo una reunión en las últimas horas para avanzar en el control de la seguridad en la provincia.

Sobre el trabajo coordinando de forma conjunta en un Comando Unificado, aseguró que es “con base en cinco puntos específicos que son: La Plata, Avellaneda, Matanza, Pilar y San Fernando”.

Además de esto, el ministro reveló que “con las propias tropas estemos en los lugares más calientes y se quiere este subiendo a los colectivos pidiendo documento y trabajando con una participación activa en los momentos donde se va a trabajar”.