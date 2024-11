ARCA presentó un inesperado error con el monotributo

La entidad aseguró que hay fallas técnicas que afectaron al sector monotributista, específicamente en lo relacionado con el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

sábado, 16 de noviembre de 2024

Los contribuyentes del régimen de monotributo enfrentaron un problema inesperado dentro del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriomente conocida como AFIP.

Durante las últimas semanas, el sector monotributo advirtieron que tuvieron problemas en la página, especialmente en relación con el bloqueo de sus constancias de inscripción

La causa principal de este inconveniente es un error del sistema que afecta la vinculación del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), un requisito primordial para mantener activo la inscripción al sistema. Este fallo provocó fallas técnicas al desasociar los correos electrónicos y números de teléfonos de varios titulares.

Para solucionar el bloqueo de constancias de inscripción en ARCA, deberíamos :

Acceder al Sistema Registral en el sitio de ARCA: los contribuyentes deben ingresar al sistema con su clave fiscal.

Actualizar datos de contacto en el Domicilio Fiscal Electrónico: dentro del apartado de DFE, aunque el botón de “adherido” parezca estar bloqueado, es posible hacer clic para editar los datos.

Asociar correo electrónico y teléfono: se recomienda poner una dirección de correo electrónico y un número de teléfono actualizado y de uso frecuente. Esto permite asegurar la recepción de las notificaciones y cumplir con los requisitos de ARCA.

Verificación del estado del CUIT: luego de actualizar los datos de contacto, es importante verificar si la constancia de inscripción se restablece correctamente. Este proceso suele resolver el problema en la mayoría de los casos.

Asimismo, ARCA, puso en funcionamiento la página web que reemplaza a la utilizada por millones de argentinos bajo la denominación anterior. La entidad autárquica que forma parte de la estructura del Ministerio de Economía sorprendió a todos con un detalle detrás del sitio.

Si bien el diseño de la página fue renovado, este no implica ningún cambio en su funcionamiento: no solo se mantiene la clave fiscal para el ingreso, sino que el dominio continúa bajo el nombre de AFIP. Esto quiere decir que los usuarios que deban ingresar al sitio y realizar trámites en ARCA podrán hacerlo sin mayores dificultades.

Los aspectos que no tendrán más modificaciones son:

La inscripción ante el organismo, en el sentido de que no es necesario hacer ningún trámite ni revalidar datos.

El CUIT, la clave fiscal y el Domicilio Fiscal Electrónico de cada persona.

La agencia en la que están inscriptos.

Los canales de asistencia al ciudadano.

Los turnos otorgados para atención presencial.

Las fechas de vencimiento de los impuestos y de presentación de declaraciones juradas y pago.

Las obligaciones aduaneras, tributarias y previsionales.

Los trámites iniciados ante el organismo que aún no se hayan finalizado.

Las exenciones y beneficios fiscales de cualquier tipo.

Los planes de facilidades de pago.

Las ejecuciones fiscales en trámite.