Arévalo salió al cruce de los cuestionamientos por los acuerdos salariales

jueves, 20 de febrero de 2025

Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, defendió los acuerdos salariales y abordó las críticas recibidas por los autoconvocados “Obreros Unidos”. Además, se refirió a las paritarias que se realizarán en los municipios.

En cuanto a las críticas de los autoconvocados, Arévalo aclaró: “Ellos son autoconvocados y no pertenecen a nuestra institución, no forman parte de ATE”, señaló, además, indico que “tampoco son un nuevo gremio, es como ellos lo dicen, son autoconvocados”. Respecto a las solicitudes de acceso a las actas firmadas, Arévalo aseguró que los delegados de ATE ya han entregado esa información a los afiliados y agregó que, también se hicieron públicas a través de los diferentes medios. «No tenemos nada que esconder», afirmó. Además, destacó que los acuerdos salariales se firman de manera conjunta con otros sindicatos, por lo que no son decisiones exclusivas de ATE.

Por otro lado, Arévalo abordó las negociaciones salariales con los municipios del interior, subrayando las diferencias con la Capital. Señaló que la situación económica y la recaudación de los municipios en el interior es muy diferente a la de la Capital, que tiene mayores ingresos debido a su mayor base tributaria. “La Capital tiene la recaudación más alta, lo que le permite negociar mejores condiciones salariales en comparación con los municipios del interior”, explicó. No obstante, destacó que, en general, las diferencias salariales entre los municipios del interior no son significativas, con sueldos que oscilan entre 450 y 500 mil pesos. Sin embargo, reconoció que hay tres municipios, como Chumbicha, Ancasti y Recreo, que presentan sueldos considerablemente más bajos.

En el caso de Recreo, Arévalo denunció que el intendente Luis Polti adoptó prácticas “represivas contra los trabajadores” y ha minimizado las negociaciones salariales, ofreciendo aumentos como «dádivas» en lugar de acuerdos formales.

Arévalo cargó contra Polti, remarcando que desde el inicio de su gestión realizó despidos injustificados y persecuciones hacia los empleados. “En estos casos, hemos tenido que recurrir a la justicia para reincorporar a los compañeros, y aunque algunos de ellos han sido reintegrados, siguen siendo objeto de persecución”, comentó, criticando duramente a los intendentes que, a pesar de identificarse con el peronismo, adoptan actitudes autoritarias hacia los trabajadores.