Arrestan en Alemania a un sospechoso de traficar armas para Hamás

Un hombre fue detenido en un tren que viajaba desde Dinamarca hacia Alemania, acusado de colaborar en la adquisición y transporte de armas para el grupo terrorista palestino Hamás. Es el cuarto arresto en pocas semanas vinculado a esta red.

jueves, 13 de noviembre de 2025

Un hombre fue detenido en un tren que viajaba de Dinamarca a Alemania bajo sospecha de estar involucrado en la adquisición y transporte de armas para el grupo terrorista palestino Hamás, informaron las autoridades alemanas este jueves.

La detención se produjo dos días después de que otro supuesto miembro del movimiento islamista fuera arrestado en una autopista cuando ingresaba a Alemania desde República Checa. Este individuo es acusado de pertenecer a una organización terrorista extranjera.

El mes pasado, los fiscales alemanes arrestaron en Berlín a tres sospechosos de pertenecer a Hamás, entre ellos un libanés y un sirio naturalizados. Enfrentan cargos por haber adquirido armas de fuego y municiones para el grupo desde al menos el verano boreal de 2025.

“Las armas iban a ser usadas por Hamás para asesinatos dirigidos a instituciones israelíes o judías en Alemania”, señalaron los fiscales. No obstante, aclararon que no existía un plan concreto para un ataque inminente.

A principios de noviembre, un alijo de armas fue encontrado en Viena, Austria, y se cree que está vinculado con los tres sospechosos detenidos en la capital alemana. La agencia austríaca de inteligencia doméstica precisó que se incautaron cinco pistolas y diez cargadores.

Además, la semana pasada un ciudadano británico fue arrestado en Londres, acusado de haber transportado armas a Viena. Las autoridades confirmaron que se espera su extradición a Alemania para continuar con la investigación.