Arrestaron a una usuaria de Ec Sapem al confundir insecticida con combustible y la Justicia tardó 24 horas en advertirlo

jueves, 6 de febrero de 2025

El lunes pasado desde la Policía se informó mediante un parte de prensa que una mujer había sido detenida en las oficinas de la empresa Ec Sapem con un bidón de nafta. Allí, había amenazado con prender fuego por el corte de servicio.

Sin embargo, la información brindada no fue tal según lo contó la mujer en cuestión al Esquiú.com, quien luego de estar privada de la libertad por 24 horas fue liberada.

“Fui a reclamar en las oficinas como muchas otras personas que estaban allí cuando llegué. El corte de luz me quemó una heladera y un aire acondicionado. Llamé varias veces a la empresa para que fueran a mi casa porque me explicaron que, para que se me reconozca la quema de los artefactos, debían ‘controlar’ la tensión en el lapso de una hora y después ya no podría reclamar. Por eso era mi insistencia”, inició el relato la mujer.

Ya en las oficinas, “llegué y estacioné mi auto. No es una camioneta como se dijo. Lo dejé enfrente al portón donde ingresan las camionetas, que por cierto había varias allí adentro y, cuando les pedí a los de la cuadrilla que fueran a mi casa, me dijeron que ellos no recibían órdenes y les pregunté con quién tenía que hablar. Fue ahí cuando vi que había otras personas también reclamando por lo mismo que yo, por lo que dejé ahí el auto y descendí para ir adonde ellos estaban. Fue ahí cuando sentí una fuerte presión en mi brazo, eran dos mujeres policías que me estaban arrestando y una de ellas vio un envase que lo secuestraron y dijeron que era de combustible, pero no es cierto. Tenía ese envase en el auto porque había comprado insecticida. Me subieron en el patrullero y me llevaron a la comisaría. Una joven que estaba ahí reclamando con su papá le dijo que no me llevaran, que era justo el reclamo porque todos estaban en la misma situación y la mujer policía le respondió que se alejara, que ella solo estaba trabajando, si no la debería de llevar también”.

Angustiada por la situación que le tocó pasar, la señora contó que estuvo 24 horas en la celda de la comisaría. Dijo que el trato que recibió de las mujeres policías fue muy bueno, pero que se sintió humillada y denigrada como persona y mujer.

Cumplida las 24 horas, el fiscal Facundo Barros Jorrat, a quien se le informó el procedimiento, ordenó el cese de arresto de la vecina y que se le entreguen sus pertenencias, incluyendo el bidón, que informó la Policía que contenía combustible.

“Si hubiera sido combustible no me lo hubieran devuelto, ¿no les parece?”, se preguntó la mujer.

Este diario le consultó a la Justicia sobre la situación de la mujer, informándose que efectivamente se le había dado la libertad, ya que no había denuncias en su contra. “No hay denuncia ni de Ec Sapem ni de terceras personas que pudieran haberse sentido afectadas por la situación (…)”, señalaron desde la Justicia.

Convocatoria

La situación que vivió la vecina afecta a más de un ciudadano de la provincia, que a raíz de los cortes de luz sufren la quema de un electrodoméstico. Por esa razón y, ante lo común de la situación, la vecina convoca a las demás personas que vivieron una situación similar para que se reúnan a reclamar y ser escuchados por quienes corresponda.