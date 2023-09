Astutos hackearon al florista Maxi Gutiérrez en el Día de la Primavera

Desde la cuenta de Instagram advirtieron a los clientes que no hagan transferencias. “Están pidiendo dinero a nombre de un tal Ramón Cáceres. No somos nosotros”.

21 de septiembre de 2023

En el Día de la Primavera, personas desconocidas pero nada inocentes hackearon el Whatsapp del florista más popular de Catamarca.

Maximiliano Gutiérrez, el chico que empezó vendiendo juncos en la calle desde muy pequeño y hoy administra dos locales de diseño floral, denunció a través de sus redes la situación.

Su compañero Jonhy fue quien explicó la situación a través de un video.

“Ahora mismo a Maxi le han hackeado WhatsApp. Están pidiendo dinero a nombre de un tal Ramón Cáceres. No somos nosotros. Nunca vamos a pedir dinero por adelantado, a menos que sean ramos importantes. No hagan transferencias a cuentas que no sean directamente de Maximiliano Adrián Gutiérrez” expresó.

El joven aclaró que todos los pedidos pactados se cumplirán según lo previsto.

“Cualquier cosa se pueden comunicar directamente por Instagram, yo me encargaré de intentar contestar a todos los mensajes y sentimos todo el revuelo, sobre todo hoy, Día de la Primavera. Cualquier cosita pueden llamar al teléfono de Maxi y pueden escribirnos a Instagram”.