Axel Kicillof: “Nos invitan a firmar pactos, primero paguen lo que le robaron a las provincias”

jueves, 4 de julio de 2024

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra el presidente Javier Milei. En esta ocasión criticó al llamado del Pacto del 9 de Julio y lo cuestionó por su posición respecto al rol del Estado.



“Esto parece un ‘argentinicidio’, están hablando de desintegrar el Estado y la Nación; parece ser el proyecto de fondo”, dijo durante el cierre del acto de la segunda edición del Congreso Productivo Bonaerense (Cosapro).



A su vez, el mandatario insistió que pese a la recesión a nivel nacional la provincia logró continuar por una senda de crecimientos “la industria bonaerense no se rinde ni baja los brazos (…) Al revés, estamos aquí para reflexionar, intercambiar ideas y evaluar el pasado; pero, sobre todo, para discutir y pensar el futuro”, comentó.



En esa línea, evaluó que es erróneo plantear una dicotomía entre Estado y mercado, y que el primero es necesario “para la producción y el trabajo. “El Estado no es optativo”.



” Nadie quiere menos Estado. Eso no se discute en ningún lado. Al contrario, me piden más escuelas, más patrulleros y más hospitales”, explicó y siguió: “Necesitamos un Estado presente, eso no es contradictorio con el mercado. Es una falsa antinomia”.