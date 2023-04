Barrionuevo: “Yo no creo que haya encubrimiento, hubo negligencia e incapacidad de la policía y el fiscal”

El gremialista declaró ante el fiscal Hugo Costilla. A la salida, aclaró que no apunta contra los hijos de Rojas, sino que hay “otro círculo” que se está investigando. “Los hijos que hagan lo que quieran. A mí no me van a usar políticamente”.

13 de abril de 2023

Luis Barrionuevo declaró ante el fiscal Hugo Costilla por el lapso de cinco horas. Llegó antes de lo previsto acompañado de custodia y amigos políticos y sindicales.

A la salida, abordado por los periodistas, hizo fuertes declaraciones cuestionando la falta de capacidad de la Policía de la Provincia y la negligencia del por entonces fiscal a cargo, Laureano Palacios.

También se refirió a los hijos de Rojas, sobre quienes negó que haya apuntado directamente, pero sí volvió a cuestionar las reacciones que tuvo Fernando al encontrar a su padre sin vida.

“Yo no apunto contra la familia. Esto no es un crimen político. Hay otro círculo, hay otras hipótesis”.Luis Barrionuevo a la salida de su declaración frente al fiscal Costilla

Las declaraciones más importantes de Luis Barrionuevo a la salida de Fiscalía General

“Yo no apunto contra la familia. Yo hablo del entorno. Esto no es un tema político porque lo conozco a Rojas, sé quién era, no tenía enemigos, no tenía adversarios”.

porque lo conozco a Rojas, sé quién era, no tenía enemigos, no tenía adversarios”. “¿Por qué el hijo no denunció cuando encuentra a su papá muerto? Lo primero que hace cualquiera, más siendo una persona inteligente, es llamar a la policía. No limpiar la sangre como se ha hecho”.

“Yo no acuso a nadie, no quiero ningún perejil . Quiero que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Recién ahora están actuando, porque recién se están desgrabando todas las informaciones de los celulares que tuvieron que ir a la Policía Federal de Buenos Aires”.

. Quiero que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Recién ahora están actuando, porque recién se están desgrabando todas las informaciones de los celulares que tuvieron que ir a la Policía Federal de Buenos Aires”. “ Catamarca carece absolutamente de todo lo que tiene que ver con capacitación y tecnología para verificar estos casos de asesinatos”.

lo que tiene que ver con capacitación y tecnología para verificar estos casos de asesinatos”. “Desconozco si hay desmanejos en el Ministerio de Desarrollo Social. No conozco porque no estoy, no puedo hablar. Yo le dije a Juan Carlos que tenía que hacer auditoría de todo , de cómo encontró el Ministerio y darle el informe a quién corresponda. Hay que auditarlo. La transparencia es lo más sano”.

, de cómo encontró el Ministerio y darle el informe a quién corresponda. Hay que auditarlo. La transparencia es lo más sano”. “Rojas en ningún momento se enfermó, no tuvo nunca un resfrío, era un animal trabajando. No me cerraba lo del infarto. Cuando llegué, hubo una persona de la morgue que me dijo que la médica dijo que estaba golpeado . El fiscal sale y dice que no había signos de violencia. Y ustedes saben cómo está Rojas: destruido”.

. El fiscal sale y dice que no había signos de violencia. Y ustedes saben cómo está Rojas: destruido”. “ La inexperiencia del fiscal y la incapacidad de la policía que son los que llegan al hecho, son los grandes responsables, por eso están volando aquí unas cabezas”.

que son los que llegan al hecho, son los grandes responsables, por eso están volando aquí unas cabezas”. “Yo no tengo nada que ver con la familia Rojas, aclarémoslo. Hay otro círculo íntimo, además de la familia. Hay otras hipótesis. Lo que yo reniego es que una persona de más de 45 años, con la capacidad que tiene, lo primero que hace al encontrar a tu papá muerto, es empezar a gritar y llamar a la Policía. Y no fue lo que hizo”.

(Noticia en desarrollo)