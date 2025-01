Brizuela arremetió contra las declaraciones de Lencina: «No tiene ni idea de lo que está hablando»

El diputado se refirió al vídeo que muestra un taxista discutiendo con un conductor de Uber, mencionando que los conductores «se creen dueños de la calle» y que en reiteradas ocasiones cuando un ciudadano solicita un móvil por la aplicación, llega un taxi a buscarlo.

«Se creen dueños de la calle«. Así definió el diputado de LLA, Federico Lencina, a los conductores de taxi. El legislador opinó sobre un vídeo en el que se muestra a un taxista discutiendo con un conductor de Uber y se lanzó a la polémica que suma varios episodios desde el año pasado.

El diputado, a través de un vídeo, señaló que hasta los mismos taxistas trabajan con la aplicación y que desde el bloque libertario buscarán quitar la «ley anti Uber» sancionada el año pasado.

La respuesta a la declaración de Lencina no se hizo esperar. Fue Walter Brizuela, referente de taxis y remises, el encargado de saltar a la polémica y contestarle al diputado: «No tiene ni idea de lo que está hablando«.

En diálogo con El Esquiú Play, Brizuela replicó: «No sé cómo puede hablar de una modificatoria de la ley anti-Uber en la Cámara de Diputados, y ni siquiera se reunió con ninguno de las partes. Yo me he comunicado con alguno de los compañeros, a ver si se había reunido con alguno, y no se reunió con nadie«.

No tiene ni idea de lo que es el momento, de la situación, lo que están pasando los compañeros, taxistas y remiseros acá en Capital. Estamos en una situación terminal, desesperante. Nosotros estamos exigiendo al Intendente Gustavo Saadi que haga cumplir la ordenanza.

Seguidamente, Brizuela repitió que se trata de una competencia «desleal«, argumentando que los taxistas deben pagar impuestos y permisos para conducir, mientras que los conductores de Uber no. «La verdad, es una competencia totalmente desleal que se está viendo, autos particulares, motos de Uber, la verdad que es desastroso«, apuntó.

En cuanto al servicio, el referente de taxis y remises advirtió que la caída de demanda fue de entre 50 y 60 por ciento, mencionando que ellos son «rehenes» del sistema y que están viviendo una una «crisis».

Por otra parte, Brizuela mencionó que ellos no se creen «dueños de la calle» pero que son «legales», ya que «nosotros pagamos impuestos, y el que está haciendo mal uso de un servicio que no está habilitado es el conductor de Uber».