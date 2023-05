Brutal ataque a trompadas y patadas en la cabeza a un joven a la salida de un boliche en Mar del Plata

Ocurrió el sábado a la madrugada en la zona de Batán. La víctima debió ser internada pero está fuera de peligro. El video de la golpiza

La escena se repite una y otra vez: una pelea salvaje a la salida de un boliche, varios que miran la batalla sin hacer nada, uno que filma la golpiza y una víctima que termina internada en un hospital con heridas de gravedad. Esta vez, el escenario fue la zona de Batán, en la ciudad de Mar del Plata, donde un joven fue víctima de un brutal ataque a piñas y patadas en la cabeza que por poco le cuesta la vida. Nuevamente, el crimen de Fernando Baéz Sosa viene a la memoria.

El ataque ocurrió este sábado a la madrugada, en las inmediaciones de la discoteca “Momentos Bailables”, ubicada en la Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y la calle 149, a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad balnearia. Allí, un joven de unos 20 años se enfrentó a golpes contra al menos otros dos hombres que rondaban la misma edad.

De acuerdo con lo que se observa en un video que se viralizó entre los vecinos, la víctima -sin remera- es perseguida por sus agresores y recibe algunos golpes de puño en plena calle. En un momento, en su intento por alejarse un poco, el joven trastabilló y cayó frente a un auto que circulaba y que obviamente tuvo que detener su marcha para atropellarlo.

Fue en ese momento que llegó la peor parte. Uno de los agresores, que lucía remera gris oscura, le dio una patada en la cabeza y lo desmayó. Sin conformarse con eso, comenzó a propinarle una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los testigos decidieron intervenir para evitar que el desenlace fuera peor.

No sirvió de mucho. El atacante, completamente fuera de sí, le pegó otra patada en la cabeza al joven de 20 años cuando ya estaba completamente inconsciente. “A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, fue lo que gritó el agresor al finalizar la disputa. En un momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena. “No, lo mató, lo mató”, dijo el espectador.

Según el diario local 0223, la víctima debió ser hospitalizada por golpiza, pero en este momento se encuentra fuera de peligro. Además, no se radicó ninguna denuncia formal.

Un vecino de Batán lamentó, en diálogo con ese medio marplatense, la batalla campal que se desencadenó en las afueras del boliche. “Yo tengo un hijo de 18 años. No lo puedo mandar porque no se si va a volver. Todos los sábados se agarran a las piñas”, aseguró.

El hombre se mostró preocupado por el nivel de violencia y advirtió que “de milagro” no hubo que lamentar daños mayores. “No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa”, dijo. Además, denunció que los efectivos de la comisaría octava de Batán, que presuntamente se encontraban en el lugar, no actuaron para prevenir la paliza.