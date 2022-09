Carlos III recibió a la primera ministra Liz Truss en Buckingham y se aguarda su primer discurso

El nuevo monarca cumple la primera parte de su agenda para suceder a Isabel II como Jefe de Estado del Reino Unido. Viajó a Londres, donde mantiene reuniones para definir la fecha del funeral de la reina

9 de Septiembre de 2022

12:40 HsHOY

El heredero al trono se mostró muy cerca de la gente que se agolpó en las afueras del Palacio de Buckingham

9 de Septiembre de 2022

Un vehículo que transporta al Rey Carlos III de Reino Unido sale del castillo de Balmoral, tras el fallecimiento de la reina Isabel II (REUTERS/Russell Cheyne)

El Rey Carlos III, primogénito de Isabel II y su sucesor en el trono británico, abandonó este viernes el castillo de Balmoral y llegó al Palacio de Buckingham en Londres. Carlos y su esposa, la ahora reina consorte Camila, salieron en la parte trasera de un vehículo de la residencia escocesa en la que ayer falleció su madre a los 96 años.

12:37 HsHOY

El flamante monarca recibió en el Palacio de Buckingham a la mandataria que también acaba de asumir su cargo

9 de Septiembre de 2022

El Rey Carlos III se reunió con la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. El monarca la recibió en el Palacio de Buckingham, en la que fue la primera audiencia privada entre ambos. Truss también es nueva en su cargo.

12:28 HsHOY

Las imágenes aéreas de la llegada del rey Carlos III al Palacio de Buckingham mientras era esperado por una multitud de personas

El monarca arribó a Londres donde se dirigirá a los ciudadanos británicos a las 18:00 (hora local) y mañana será proclamado oficialmenteCarlos llegó por primera vez al Palacio de Buckingham como rey tras la muerte se madre Isabel II

11:51 HsHOY

Isabel II acumuló una gran riqueza en sus 70 años al frente del Reino Unido. Cómo se distribuirá su patrimonio y el funcionamiento de The Royal Firm, “el negocio familiar”

9 de Septiembre de 2022

La reina Isabel de Gran Bretaña y el entonces príncipe Carlos en un balcón durante el desfile del Jubileo de Platino, el 5 de junio de 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool/Archivo

La muerte de la reina Isabel deja también más de 500 millones de dólares en activos personales tras 70 años en el trono que el príncipe Carlos heredará cuando sea coronado rey del Reino Unido.

11:49 HsHOY

El estandarte real se izó por primera vez en el Palacio de Buckingham por Carlos III

Tras la llegada del nuevo monarca a Londres, los símbolos reales fueron exaltados por el heredero de la corona, como consecuencia de la muerte de Isabel II

El estandarte real ondea en el Palacio de Buckingham, tras la llegada del rey Carlos III

11:35 HsHOY

Las dos emblemáticas figuras de la Premier League dedicaron algunas palabras a la memoria de la monarca

9 de Septiembre de 2022

Cristiano Ronaldo y David Beckham, conmovidos por la muerte de la Reina Isabel II

Inglaterra y toda Europa se conmovieron por la muerta de la Reina Isabel II, al punto tal que la jornada de la liga británica de fútbol que iba a disputarse este fin de semana quedó suspendida. “Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como muestra de respeto, la ronda de partidos de la Premier League de este fin de semana se pospondrá, incluido el partido del lunes por la noche”, fue el comunicado oficial. Cientos de figuras importantes del mundo del deporte le dedicaron sentidas palabras: Cristiano Ronaldo y David Beckham se sumaron a la causa.

11:34 HsHOY

En un momento del partido un grupo de aficionado tuvo un gesto que generó rechazo y se viralizó. Fue en el primer partido entre ellos por la UEFA Conference League

9 de Septiembre de 2022

Un hecho repudiable ocurrió este jueves en el partido entre el Shamrock Rovers de Irlanda y el Djurgardens IF Fotboll de Suecia, válido por la primera fecha de la fase grupal de la UEFA Conference League. En un momento del encuentro algunos hinchas locales comenzaron a cantar burlándose del fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra.

10:18 HsHOY

En su primera aparición pública luego del fallecimiento de la reina, el flamante monarca buscó mostrarse cerca de los ciudadanos que se acercaron

9 de Septiembre de 2022

El flamante Rey Carlos III llegó a Londres este viernes pasado el mediodía. Apenas aterrizó en la capital inglesa, se dirigió al Palacio de Buckingham, donde una multitud se encuentra desde ayer homenajeando a la Reina Isabel II, quien murió a los 96 años.

10:17 HsHOY

En la capital británica, el Ejército disparó la andanada desde Hyde Park y la Torre de Londres, mientras que también hubo salvas desde los castillos de Edimburgo, Cardiff, Belfast, Plymouth y la colonia de Gibraltar

9 de Septiembre de 2022

Noventa y seis salvas de cañón, una por cada año de su vida, disparadas simultáneamente desde varios puntos emblemáticos del Reino Unido despidieron este viernes a la Reina Isabel II, la monarca británica más longeva, que el pasado 6 de febrero cumplió siete décadas en el trono.

09:49 HsHOY

El rey Carlos III aterrizó en Londres donde se dirigirá a los británicos

El nuevo monarca cumplirá la primera parte de su agenda para suceder a Isabel II como Jefe de Estado del Reino Unido. La fecha del funeral de la reina se confirmará “en su debido momento”, informó el Palacio de Buckingham

El avión en el que viajaba el rey Carlos III aterriza en Londres mientras que un grupo de personas toman fotos de su llegada

09:05 HsHOY

El rey Carlos III se dirigirá a los británicos a las 17:00 horas (GMT)

El nuevo monarca hablará a los ciudadanos del Reino Unido por primera vez hoy, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, tras su ascenso al trono a raíz de la muerte de Isabel II

El rey Carlos III

09:00 HsHOY

La proclamación se hará a las 11 am (hora local) en el palacio de St. James en Londres, frente a los miembros del Consejo de Ascenso. En los últimos 900 años la coronación se ha llevado a cabo en la abadía de Westminster. El hijo de Isabel II será el monarca número 40

9 de Septiembre de 2022

La proclamación de Carlos III se hará en el palacio de St. James en Londres, frente a los miembros del Consejo de Ascenso conformado por personalidades del Consejo Privado, un grupo de altos miembros del Parlamento, pasados y actuales, y también otros funcionarios civiles, altos comisionados de la Mancomunidad de Naciones y el lord alcalde de Londres.

Tras la muerte de la reina Isabel II, el trono pasa directamente a su heredero Carlos, quien será oficialmente proclamado rey el sábado a las 10 (am) hora del Reino Unido.

08:35 HsHOY

Carlos será oficialmente proclamado rey el sábado por la mañana

El palacio de Buckingham informó que la ceremonia se realizará a las 10 (am) hora local en los Apartamentos de Estado del Palacio de St. James. El Consejo de Adhesión será seguido por la Proclamación Principal, que se leerá a las 11 am desde el balcón con vista al Friary Court

El rey Carlos III

08:19 HsHOY

La primera ministra del Reino Unido rindió homenaje a la monarca en el inicio de una sesión especial que se extenderá hasta las 10 de la noche de Londres

9 de Septiembre de 2022

Liz Truss (PRU / AFP)

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, rindió homenaje a la Reina Isabel II este viernes en el Parlamento, y la describió como “una de las líderes más grandes que el mundo haya conocido” y “la mayor diplomática” del Reino Unido.

07:57 HsHOY

El Gobierno británico se declaró “unido en su apoyo” al rey Carlos III

Downing Street manifestó este viernes al término de un consejo de ministros extraordinario su apoyo al nuevo monarca que ascendió al trono tras la muerte de su madre Isabel II

Primera ministra Liz Truss asistió en Londres, Gran Bretaña, 7 de septiembre 2022. Parlamento de Reino Unido/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

07:36 HsHOY

La monarca tenía 96 años y falleció en el castillo de Balmoral, Escocia

9 de Septiembre de 2022

*El minuto de silencio de los futbolistas del Arsenal en su partido por la Europa League ante Zurich (REUTERS/Denis Balibouse)

La muerte de la Reina Isabel II causo un fuerte impacto en el mundo y el ambiente del deporte británico no fue la excepción, ya que de inmediato se manifestó entristecido por la noticia que ha impactado al Reino Unido. Minutos después de la confirmación oficial sobre el fallecimiento de la monarca, diversos clubes y organismos expresaron su dolor en las redes sociales.

07:07 HsHOY

Putin no asistirá al funeral de la reina Isabel II

El presidente rusono planea ir a los actos por la muerte de la monarca británica, dijo su portavoz, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria el viernes. Aunque “los rusos la respetaban por su sabiduría”, la asistencia del jefe del Kremlin “no está siendo considerada”

Un carruaje que transportaba a la reina Isabel II de Gran Bretaña y al presidente ruso, Vladimir Putin

06:30 HsHOY

La fecha de la despedida final de la monarca aún no se conoce, pero el plan será aprobado este viernes por Carlos III tras reunirse con los responsables de la agenda

9 de Septiembre de 2022

El Reino Unido despide a su monarca de 96 años: “La Reina de la gente” (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El Reino Unido seguirá a partir de ahora un período de “duelo real” hasta siete días después de la celebración del funeral de la reina Isabel II, cuya fecha se confirmará “en su debido momento”, informó este viernes el Palacio de Buckingham.

EN VIVO: Una multitud despide en las calles a la reina Isabel II

05:26 HsHOY

El nuevo monarca se verá con el duque de Norfolk, quien está a cargo del ascenso al trono y del funeral de la reina, para aprobar la agenda de los próximos días

9 de Septiembre de 2022

Se espera que a primeras hora de la noche de este viernes, el rey Carlos III y Camila viajen a Londres para tener una audiencia con la nueva primera ministra Liz Truss. Luego, se reunirá con el el duque de Norfolk, que está a cargo del ascenso al trono y del funeral de la reina, para aprobar el programa de los próximos días.

El rey Carlos III se dirigirá este viernes al Reino Unido en su primer discurso como monarca, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Mediante un mensaje televisado, Carlos III rendirá homenaje a la que fue la reina más longeva de Gran Bretaña y se comprometerá a llevar una vida de servicio.

04:37 HsHOY

La Casa Real británica abrió en su web un libro de condolencias por la muerte de Isabel II

A person carries floral tribute in front of Buckingham Palace, following the passing of Queen Elizabeth, in London, Britain, September 9, 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Los que quieran rendir honores a la difunta monarca, tendrán que rellenar un formulario con algunos datos como el nombre, el correo electrónico o la localización desde donde se manda el mensaje.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Casa Real, los mensajes que allí se transmitan se le mostrarán a los miembros de la familia real y se conservarán en los archivos para la posteridad.

El rey y la reina consorte permanecieron en Balmoral y volverán a Londres hoy viernes.

02:48 HsHOY

Alrededor de todo el mundo se rindieron homenajes en honor a la reina Isabel II fallecida este jueves.

El Cristo Redentor se iluminó con los colores de la bandera del Reino Unido, después de que el gobierno de Brasil decretara tres días de luto tras la muerte de la reina Isabel II

La bandera nacional de Sri Lanka ondea a media asta en la plaza de la bandera de Galle Face tras la muerte de la reina Isabel REUTERS/ Dinuka Liyanawatte

Los monumentos más importantes se iluminaron con los colores del Reino Unido.

El incónico edificio Empire State Building, en Manhattan, lució purpura, el color de la realeza, tras la muerte de Isabel II

Seguidores dejaron flores en la embajada británica en Tokio, Japón

El edificio de la municipalidad de Tel Aviv, en Israel, lució la bandera británica

Algunas familias dejaron flores ante la embajada británica en Washington REUTERS/Tom Brenner

02:14 HsHOY

La monarca visitó en dos ocasiones este enclave asiático, que fue colonia británica, durante su reinado. Junto a su hijo, el ahora rey Carlos III, acudió a la ceremonia de la devolución a China en 1997

9 de Septiembre de 2022

La monarca que falleció este jueves 8 de septiembre a los 96 años visitó en dos ocasiones este enclave asiático durante su reinado y su hijo, el ahora rey Carlos III, acudió a la ceremonia de la devolución a China en 1997

Hong Kong rindió tributo este viernes en redes sociales a la reina Isabel II, recordada afectuosamente como la “jefa” entre los residentes más ancianos de la que fue una de las últimas colonias británicas.

00:03 HsHOY

Los planes establecidos para el deceso de la monarca contemplaban la posibilidad de que falleciera en Escocia, dado este caso se activó la Operación Unicornio que contempla una ceremonia en San Giles antes de ser trasladada a Londres

9 de Septiembre de 2022

Comienza la Operación Unicornio

El ataúd de la reina Isabel II será llevado a la catedral escocesa de St Giles, en Edimburgo, en tres días y allí yacerá durante 24 horas, en las que los ciudadanos podrán acudir a presentar sus respetos.

23:17 HsAYER

Presidentes y líderes internacionales destacaron el “legado” que deja la reina Isabel II

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, manifestó este viernes sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, y ensalzó sus contribuciones para cimentar los lazos entre su país y el Reino Unido durante su largo reinado.

“La muerte de Isabel II es una gran pérdida no sólo para el pueblo del Reino Unido, sino también para la comunidad internacional, ya que guió a su país en momentos convulsos” y jugó “un papel extremadamente importante para la paz y prosperidad global durante su mandado de 70 años”, dijo Kishida a los periodistas.

El mandatario japonés hizo estos comentarios a su llegada este viernes al Kantei, la residencia y oficina oficial del primer ministro nipón, horas después del anuncio del fallecimiento.

21:49 HsAYER

La lista de los ocupantes anteriores del número 10 de Downing Street desde que la reina subió al trono en 1952

8 de Septiembre de 2022

Winston Churchill y la reina Isabel II (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Liz Truss, quien ganó las elecciones de liderazgo del Partido Conservador el lunes, se convirtió en la decimoquinta primera ministra del Reino Unido durante el reinado de la jefa de Estado, la reina Isabel II, quien falleció hoy en Balmoral a los 96 años de edad.

21:45 HsAYER

Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Volodimir Zelensky y Antonio Guterres, entre otros, recordaron a la monarca británica y destacaron el “legado” que deja tras siete décadas de reinado

8 de Septiembre de 2022

Líderes mundial expresaron sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II (Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Luego de que el Palacio de Buckingham anunciara la muerte de la reina Isabel II, presidentes y líderes internacionales comenzaron a enviar sus condolencias por el fallecimiento de la monarca británica de 96 años.

21:41 HsAYER

La reina falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. Cómo dieron la noticia los grandes medios

8 de Septiembre de 2022

La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte de un siglo turbulento, murió el jueves después de 70 años en el trono. Ella tenía 96.

20:50 HsAYER

Pasada la medianoche londinense, miles de británicos continúan congregados para rendir homenaje a la reina Isabel.

La gente dejó cartas, flores y velas en la puerta del Palacio de Buckingham (Victoria Jones/PA via AP)

Miles de personas se movilizaron a pesar de la lluvia en Londres (Victoria Jones/PA via AP)

Un joven porta una bandera del Reino Unido con la cara de la reina Isabel II (James Manning/PA via AP)

Los restos de la reina Isabel serán trasladados al Palacio de Buckingham en las próximas horas (REUTERS/Henry Nicholls)

Dos jóvenes sostienen una vela en medio de los homenajes a la reina Isabel (REUTERS/Henry Nicholls)

Los británicos se movilizaron para recordar y rendir homenaje a la reina Isabel (REUTERS/Henry Nicholls)

La policía resguarda la entrada del Palacio de Buckingham (REUTERS/Henry Nicholls)

Los británicos se movilizaron a pesar de la lluvia y el mal tiempo en Londres (REUTERS/Henry Nicholls)

Cientos de personas también se ubicaron en el Queen Victoria Memorial, frente al Palacio de Buckingham (REUTERS/Kevin Coombs)

La gente deja flores y velas en el Palacio de Buckingham (REUTERS/Henry Nicholls)

18:12 HsAYER

Los británicos se reunieron para conmemorar a la monarca que falleció a los 96 años

8 de Septiembre de 2022

Un oficial de policía llora la muerte de la reina (REUTERS/Toby Melville)

Seguir leyendo:

17:15 HsAYER

El Gobierno de las Islas Malvinas envió sus condolencias a la familia real.

16:16 HsAYER

Miles de británicos comenzaron a congregarse a las afueras del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, tras la muerte de la reina Isabel II. Pese a la lluvia y al mal tiempo, las personas desfilaron hacia la plaza, donde algunas colocaron arreglos florales o recuerdos para la monarca, mientras que otras portaban la bandera del Reino Unido.

Agentes de policía montan guardia mientras se depositan flores en la puerta del Palacio de Buckingham (REUTERS/Toby Melville)

Los británicos que se acercaron al Palacio de Buckingham dejaron cientos de arreglos florales en la puerta (REUTERS/Toby Melville)

Los británicos se movilizaron al Palacio de Buckingham a pesar de la lluvia y el mal tiempo (Victoria Jones/PA via AP)

Miles de británicos empezaron a congregarse frente al Palacio de Buckingham (REUTERS/Henry Nicholls)

El Personal coloca un cartel anunciando la muerte de la Reina Isabel en una valla fuera del Palacio de Buckingham, después de que la Reina Isabel, la monarca más longeva de Gran Bretaña y la figura de la nación durante siete décadas, murió a los 96 años (REUTERS/Henry Nicholls)

16:11 HsAYER

“Fue la primera monarca británica con la que la gente de todo el mundo podía sentir una conexión personal e inmediata”, declaró el presidente de Estados Unidos

8 de Septiembre de 2022

Foto de archivo del presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden y la reina Isabel II en Windsor el 13 de junio de 2021 (REUTERS/Dylan Martinez)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó en un comunicado la muerte de la reina Isabel II, “más que una monarca” y cuya labor a lo largo de más de siete décadas “definió una era” a nivel mundial.

15:58 HsAYER

Clarence House confirmó el jueves que el nuevo monarca británico será conocido como el rey Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel, informó PA Media.

15:36 HsAYER

El primogénito de la reina muerta este jueves emitió un sentido comunicado por la muerte de la monarca que condujo los destinos del país durante 71 años

8 de Septiembre de 2022

FOTO DE ARCHIVO: La Reina Isabel de Gran Bretaña y Carlos, el Príncipe de Gales son vistos antes del Discurso de la Reina durante la Apertura de Estado del Parlamento en Londres, Gran Bretaña 14 de octubre de 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

El primer mensaje de Carlos como rey tras la muerte de Isabel II: “Es un momento de gran tristeza para mí y para los miembros de mi familia”. La reina murió esta tarde en el palacio de Balmoral, Escocia, acompañada de sus hijos y sus nietos. La muerte conmueve al Reino Unidoque se paralizó desde esta mañana cuando los médicos ya anunciaban que su salud estaba muy delicada.

15:22 HsAYER

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dijo que el país está “devastado” y en estado de “conmoción” por la muerte de la reina Isabel II, y calificó a la soberana de fuente de “estabilidad” y “fortaleza” para la nación.

Liz Truss dio un discurso desde Downing Street tras la muerte de la reina Isabel II (REUTERS/Peter Nicholls)

15:04 HsAYER

En abril pasado se filtró el operativo que las autoridades británicas tenían previsto para cuando pereciera la Reina. Cómo serán los próximos días en los cuales el Reino Unido rendirá homenaje a la monarca fallecida este jueves

8 de Septiembre de 2022

La reina Isabel II en el Parlamento (Chris Jackson/REUTERS)

Luego de que el Palacio de Buckingham anunciara la muerte de la reina Isabel II en Balmoral, Escocia, muchos comenzaron a preguntarse cómo serían las jornadas venideras. En abril pasado se filtró la actualización más reciente de la llamada “Operación Puente de Londres”, un despliegue protocolario, diplomático y ejecutivo de 10 días cuidadosamente planeados que se pondrán en marcha desde este momento.

14:58 HsAYER

Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. Su último suspiro lo dio en Balmoral, rodeada de toda su familia, este jueves 8 de septiembre

8 de Septiembre de 2022

Elizabeth Alexandra Mary nació por cesárea el 21 de abril de 1926, en la casa de su abuelo materno en Londres, y se convirtió en la primogénita del matrimonio conformado por los duques de York, quienes más adelante se convertirían en los reyes Isabel y Jorge VI

El Palacio de Buckingham anunció hoy la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí su hijo Carlos, y sus nietos William y Harry.

14:37 HsAYER

La monarca falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. Fue coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono, vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas

8 de Septiembre de 2022

La última imagen de la reina Isabel II mientras en el castillo de Balmoral antes de recibir en audiencia a Liz Truss, primera ministra de Gran Bretaña, el 6 de septiembre, 2022 (Jane Barlow vía REUTERS)

El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí su hijo Carlos, y sus nietos William y Harry.

14:16 HsAYER

La cadena de televisión británica es la autorizada para ser la primera en anunciar a los ciudadanos del Reino Unido cualquier situación relacionada con la monarca

8 de Septiembre de 2022

Los doctores que atendían a la reina Isabel II se mostraron “preocupados” este jueves por su estado de salud y habían recomendado que quede bajo supervisión médica.

14:11 HsAYER

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar siguiendo las noticias sobre el estado de salud de la reina Isabel II y expresó su apoyo a sus allegados y al pueblo británico.

El portavoz del jefe de la organización internacional, Stéphane Dujarric, aseguró en su rueda de prensa diaria que Guterres está pendiente de la “historia en desarrollo” sobre la monarca de 96 años, cuya salud es motivo de preocupación para los médicos.

“Sus pensamientos están con la reina, su familia y el pueblo del Reino Unido en este momento”, agregó el portavoz en una escueta declaración al inicio de la conferencia para medios.

13:48 HsAYER

Fuera del Palacio de Buckingham, la multitud se ha incrementado a varios cientos de personas a pesar de la lluvia torrencial, informa la Asociación de la Prensa británica.

(REUTERS/Toby Melville)

(REUTERS/Kevin Coombs)

(REUTERS/Toby Melville)

13:44 HsAYER

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, elogió a la reina Isabel II como un símbolo de la historia compartida de Europa y ofreció “pensamientos y oraciones” por la monarca.

“Mis pensamientos y mis oraciones están con ella. Y ella representa toda la historia de la Europa que es nuestro hogar común, con nuestros amigos británicos”, dijo von der Leyen en una conferencia de prensa en Róterdam.

“Ella nos ha dado a todos en todos estos años, siempre, estabilidad, confianza. Ha demostrado una inmensa cantidad de coraje. Es una leyenda a mis ojos”.

13:30 HsAYER

Varios miembros de la familia real británica, entre ellos el príncipe William, llegaron al castillo de Balmoral, donde se encuentra la reina Isabel II.

El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión al trono británico, llegó en auto junto a los hijos de la monarca Andrés y Eduardo. El primogénito de la soberana, el príncipe Carlos, y su hermana, la princesa Ana, ya se encontraban en el castillo.

El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión al trono británico, llegó en auto junto a los hijos de la monarca Andrés y Eduardo (Andrew Milligan/PA via AP)

13:15 HsAYER

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo a la primera ministra británica, Liz Truss, que él y su esposa, Jill, están pensando en la reina Isabel en medio de profundas preocupaciones sobre su salud.

“Sus pensamientos y los de la primera dama están hoy firme y plenamente con la reina y su familia”, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Isabel y Biden durante un encuentro en junio de 2021. (Arthur Edwards/REUTERS/archivo)

13:09 HsAYER

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que sus pensamientos “y los pensamientos de los canadienses de todo el país, están con Su Majestad la Reina Isabel II en este momento”.

“Le deseamos lo mejor y le enviamos lo mejor a la Familia Real”, escribió en Twitter.

Canadá integra la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations), una organización compuesta por 54 países soberanos independientes y semiindependientes que comparten lazos históricos con el Reino Unido. En el país la Reina Isabel está representada personalmente por un gobernador general y es la jefa de estado.

12:48 HsAYER

La salud de la Reina ha sido muy analizada durante el último año antes del anuncio de hoy de que había sido puesta bajo supervisión médica.

El gran cambio en su salud se produjo en octubre pasado, cuando Isabel canceló un viaje a Irlanda del Norte y pasó la noche en el hospital. Desde entonces ha habido varias visitas al hospital pero han sido de forma ambulatoria. También estuvo experimentado “problemas de movilidad episódicos” continuos desde el otoño pasado.

Su última aparición pública fue el martes, cuando recibió al primer ministro saliente Boris Johnson y a la nueva primera ministra Liz Truss. La audiencia fue en Balmoral y no en el palacio de Buckingham para evitarle a la reina un traslado incómodo. Isabel fue fotografiada de pie y sonriente, aunque usó todo el tiempo un bastón.

Otros eventos clave recientes a los que la Reina no asistió debido a problemas de movilidad incluyen el Servicio de Acción de Gracias del Jubileo de Platino en la Catedral de San Pablo después de experimentar “incomodidad” el día anterior.

No obstante, en mayo la reina hizo una visita sorpresa para inaugurar una línea de metro con su nombre y recorrió la prestigiosa exposición floral del barrio londinense de Chelsea.

Isabel II de Inglaterra desvela la placa que conmemora la inauguración de la línea de metro Isabel, en la estación de Paddington, en Londres, el 17 de mayo de 2022. (Andrew Matthews/Pool via AP)

La Reina visitando el Chelsea Flower Show en Londres en mayo. (Dan Kitwood/REUTERS/archivo)

12:35 HsAYER

El príncipe Harry se dirigía a Balmoral por separado de otros miembros de la realeza, informaron medios británicos.

El duque de Sussex no será acompañado por su esposa Meghan Markle, que junto a Harry estaba en el Reino Unido para una visita planificada, informó la principal agencia de noticias británica.

Los Sussex, quienes viven en Estados Unidos y están desde tiempo distanciados de la Familia Real, estuvieron sin embargo “en coordinación” con los planes de otros miembros de la familia.

Harry y William en su último encuentro durante un homenaje a su madre, la princesa Diana (Getty Images)

12:24 HsAYER

Más de 100 personas se han reunido frente al Palacio de Buckingham después de la noticia sobre la mala salud de la Reina. También están presentes decenas de periodistas de medios de todo el mundo.

El palacio además suspendió la tradicional ceremonia del Cambio de Guardia.

La preocupación sobre la salud de la Reina llegó a los turistas reunidos frente al Palacio de Buckingham (REUTERS/Toby Melville)

Los medios reunidos frente al Palacio de Buckingham. (REUTERS/Toby Melville)

12:15 HsAYER

Tras el comunicado de la Casa Real británica sobre el estado de salud de la Reina, volvieron a trascender detalles de la “Operación Puente de Londres”,el nombre en código del plan oficial para el funeral de Isabel ll.

El operativoconsiste en un despliegue diplomático y ejecutivo de 10 días cuidadosamente planeado que se pondrá en marcha el día en que muera la reina.

Los preparativos prevén que todas las banderas del gobierno deben bajarse a media asta en diez minutos después del deceso, y acto seguido, una alocución en televisión del príncipe Carlos -primero en la línea para acceder al trono-, quien también se embarcará en una gira por el Reino Unido. Mientras tanto, se realizará un servicio conmemorativo en la Catedral de San Pablo.

Si el fallecimiento de la reina ocurriera mientras se encuentra en Escocia, su cuerpo sería llevado a Londres en tren. Está previsto que miles de personas la esperen cerca de las vías para homenajearla durante el paso del convoy.

La “Operación London Bridge” (Puente de Londres) se filtró a los medios después de ser actualizada durante la pandemia de coronavirus. En el plan, el día en que fallece la reina es llamado “Día D”.

La reina Isabel II en el Parlamento, en el Palacio de Westminster, Londres, Inglaterra, 11 mayo 2021. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

12:13 HsAYER

El príncipe William, nieto de Isabel, y los hijos de la reina Andrés y Eduardo aterrizaron en Aberdeen, cerca de Balmoral.

El Dassault Falcon de la Fuerza Aérea transportaba al duque de Cambridge, el duque de York y el conde y la condesa de Wessex. Aterrizó en el aeropuerto escocés a las 15.50 horas.

Harry y Meghan Markle no parecían estar entre los pasajeros, según medios británicos.

11:59 HsAYER

Jonny Dymon, corresponsal real de la BBC, dijo que “el hecho de que la familia se reúna en Balmoral es una indicación de la gravedad de la situación”.

“Hay un grado de seriedad que no habíamos visto antes, el mismo hecho de que el comunicado se emitiera cuando el palacio es tan reticente a hacer cualquier comentario sobre la salud de la Reina”, dijo en una entrevista radial.

11:51 HsAYER

Fuera del castillo de Balmoral hay una atmósfera sombría. Se han visto algunos coches entrando por sus puertas en la última hora.

La policía ha comenzado a eliminar las barreras a medida que decenas simpatizantes comenzaron a reunirse fuera de la propiedad, informa la BBC.

Decenas de personas se concentran al exterior del Castillo de Balmoral tras el comunicado del Palacio de Buckingham expresando su preocupación por la salud de la reina Isabel, en Balmoral, Escocia. 8 septiembre 2022. REUTERS/Russell Cheyne

El Castillo de Balmoral ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares favoritos de la Reina.

11:48 HsAYER

Lo anunció el Palacio de Buckingham. La familia de la monarca fue informada de la situación, mientras la primera ministra Liz Truss expresaba la preocupación de todo el Reino Unido. El príncipe Carlos la acompaña en el castillo de Balmoral y su nieto William viajó de urgencia. Harry y Meghan Markle también viajarán a Escocia

8 de Septiembre de 2022

La Reina Isabel de Gran Bretaña antes de recibir a la nueva primera ministra Liz Truss en el Castillo de Balmoral, Escocia, Gran Bretaña, este martes (Jane Barlow vía REUTERS)

Los doctores de la reina Isabel II están preocupados por su salud y recomendaron que sea puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, informó el jueves el Palacio de Buckingham, en un comunicado que desató preocupaciones y activó protocolos en torno al posible pronto fallecimiento de la monarca, de 96 años.

11:44 HsAYER

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia de Inglaterra, dedicó sus plegarias a la reina.

“Mis plegarias, y las plegarias de la gente de toda la Iglesia de Inglaterra y de la nación, están hoy con Su Majestad la Reina”, afirmó el arzobispo en Twitter.

El líder religioso deseó que “la presencia de Dios ofrezca fortaleza y confort a Su Majestad, su familia, y aquellos que cuidan de ella” en el castillo de Balmoral, la residencia escocesa donde ha residido este verano.

Desde que ascendió al trono, en 1952, la monarca ejerce asimismo el título de “defensora de la fe y gobernadora suprema” de la Iglesia anglicana.

11:37 HsAYER

BBC One, en principal canal de la televisión pública británica,suspendió la programación regular después del anuncio sobre el estado de salud de la Reina.

La emisora está transmitiendo un especial de noticias de la BBC, que será seguido por el noticiero de la BBC planeado a las seis.

El presentador Huw Edwards viste un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, de acuerdo con el código de vestimenta de la BBC para cuando muere un miembro de la familia real.

La programación fue interrumpida a las 12.39 locales para transmitir la declaración del Palacio de Buckingham alertando al público sobre la preocupación de los médicos reales por la salud de la Reina.

Desde entonces, el canal ha estado transmitiendo noticias continuas sobre la salud de la Reina. De acuerdo con los protocolos oficiales la BBC debe ser la primera cadena de medios en notificar a los ciudadanos del Reino Unido en caso del fallecimiento de la reina. “Es cuestión de horas, temo que el desenlace será el peor”, dijo uno de los corresponsales del canal.

11:34 HsAYER

Todos sus hijos se encontraban o se dirigían a reunirse con ella en la finca real en Escocia después de que los médicos la pusieran bajo supervisión médica, lo que es tomado como una señal de la gravedad de su estado de salud

8 de Septiembre de 2022

La reina Isabel II, junto al príncipe Carlos, las duquesas Camila y Kate, y los príncipes George Louis y Charlotte (Reuters)

Los familiares más cercanos de la reina Isabel II se reunieron en el castillo de Balmoral, en Escocia, tras conocerse que la soberana, de 96 años, recibe atención médica, informaron sus respectivas residencias oficiales.

11:30 HsAYER

La primera ministra británica, Liz Truss, aseguró que “todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace” sobre la salud de la reina Isabel II.

“Mis pensamientos -y los de todo el mundo en el Reino Unido- están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, señaló la nueva jefa del Gobierno a través de Twitter.

11:27 HsAYER

11:03 HsAYER

Los familiares más cercanos de la reina Isabel II están reunidos o estabán con la monarca de 96 años.

Todos sus hijos, el heredero al trono, el príncipe Carlos, de 73 años, la princesa Ana, de 72, el príncipe Andrés, de 62, y el príncipe Eduardo, de 58, se encuentran ya en Balmoral o se dirigían hacia esa residencia situada 800 km al norte de Londres, según responsables de la casa real británica.

También viajó a Balmoral el hijo mayor de Carlos, el príncipe William, junto con su hijo menor, el príncipe Harry, y su esposa, Meghan, quienes han estado en una rara visita a Gran Bretaña después de abandonar la vida real para mudarse a los Estados Unidos.

