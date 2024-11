Casación confirmó la condena de 6 años de prisión a Cristina Kirchner

Por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia por «administración fraudulenta» y la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

miércoles, 13 de noviembre de 2024

La Cámara Federal de Casación ratificó la condena a seis años de para Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la obra pública nacional.

El máximo tribunal penal federal del país, por unanimidad,resolvió ratificar la condena contra la expresidenta a «seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

También se confirmó las condenas de Lázaro Báez a 6 años de prisión, del ex secretario de Obras Públicas José López a 6 años, del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti a 6 años, de Juan Carlos Villafañe a 5 años de prisión, de Raúl Gilberto Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, de José Raúl Santibañez a 4 años de prisión, de Mauricio Collareda a 4 años de prisión y de Raúl Osvaldo Daruich a 3 años y 6 meses de prisión.

Por otro lado ratificó la absolución del ex ministro de Planificacion Federal Julio De Vido y de los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor René Garro. En el caso Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, se le confirmó la absolución por prescripción.