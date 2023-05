Caso Karina Chazarreta: las cámaras de seguridad de esta despensa fueron sus últimas imágenes

martes, 16 de mayo de 2023

Tras la desaparición de Karina Chazarreta, las últimas imágenes de la mujer con vida fueron captadas por las cámaras de seguridad de una ferretería, las imágenes datan del día 11 de enero a las 06:34 de la mañana.

Las imágenes que fueron grabadas muestran como Karina, cruza la calle rumbo a su trabajo.

Antes de desaparecer, la víctima habría envidiado un mensaje diciendo que no podría asistir al trabajo porque tenía problemas de salud, luego de eso, su teléfono fue apagado y no se lo pudo volver a ubicar, la búsqueda inicio el 12 de enero en toda la zona norte, a su vez en esta ayudaron, familiares, amigos, compañeros y equipos especiales.

La causa dio un giro cuando la ex pareja de Karina fue detenido. Cristian Ortega tenía una orden de restricción perimetral para no acercarse a la mujer por asuntos de violencia de género. Al otro día de la detención de la ex pareja, fue detenida Inés Pinto, mejor amiga de Karina, quien lideró las búsquedas y el rastrillaje.