Catamarca se encuentra bajo alerta roja por riesgo de incendios forestales

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca emitió una alerta roja por incendios forestales que alcanza a toda la provincia.

2/10/2026

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca difundió una alerta roja por incendios forestales que comprende a toda la provincia.

La advertencia fue comunicada a través de una pieza oficial que identifica a todo el territorio provincial como zona alcanzada por el nivel de alerta.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse atenta a las comunicaciones de los organismos oficiales y evitar cualquier actividad que pueda provocar focos ígneos.