General

¿Cómo estará el tiempo hoy?

2 octubre, 2026

El SMN prevé cielo mayormente despejado y ráfagas de hasta 69 km/h durante la tarde en el Valle Central.

2/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 2 de octubre una jornada marcada por el viento en el Valle Central, con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y los 26 °C.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, mientras que los vientos soplarán del sector noreste. La temperatura mínima rondará los 15 °C.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente despejado y el viento rotará al sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura máxima llegará a los 26 °C.

Hacia la noche, el viento perderá intensidad y la temperatura descenderá hasta los 18 °C. Las condiciones se mantendrán variables en el cierre de la jornada.

Entrada relacionada

Catamarca se encuentra bajo alerta roja por riesgo de incendios forestales

Tras el anuncio sobre II.BB., Longvie traslada parte de su producción a Catamarca

Catamarca, bajo alerta amarilla por fuertes vientos y nevadas