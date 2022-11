Causa RT: solo quedaron dos detenidas y hubo 13 excarcelaciones

jueves, 17 de noviembre de 2022

La causa RT Inversiones parece haber entrado en un nuevo estancamiento judicial. Ayer se conoció que solo dos personas continuarán detenidas, luego del megaoperativo que dejó 15 detenidos en Catamarca, dispuesto por el juez Sebastián Argibay.

Luego de las indagatorias, según indicaron fuentes judiciales, hubo 13 excarcelaciones, aunque eso no significa que quedarán desvinculadas de la investigación, sino que por el momento, su peligrosidad procesal en virtud de la presunta participación no requiere que continúen privadas de su libertad.

Vale destacar que entre las dos personas que continuarán detenidas se encuentran María Pía Vega (pareja de Edgardo Bulacio hijo) y Julieta Di Bárbaro (pareja de Ariel Vergara). Ambas, según se pudo conocer, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria.

En cuanto al resto de los imputados, obtuvieron los beneficios tras ampliar sus indagatorias, en algunos casos bajo caución real.

Aparte de la joven Mariana Muñoz, como adelantamos en este medio, se suman Marcelo Barone y su hijo Gonzalo Barone, aunque este último deberá abonar la suma de 5 millones de pesos para recuperar su libertad.

De acuerdo a lo que declaró Barone padre, este aseguró que no trabaja en el gimnasio y no tiene actividades laborales o económicas desde 2018. Con respecto a su patrimonio, este habría sido adquirido antes de que existiera la financiera RT Inversiones y negó tener cualquier vínculo con los Bulacio.

En cuanto a su hijo, Gonzalo Barone, reconoció que tuvo dos transferencias de cuentas de RT, una que le hizo Di Bárbaro (35.000) y otra de 20 mil dólares, que le fueron transferidos de la cuenta de Matías Exequiel Rolón Reynoso.

En cuanto al origen del dinero, justificó que no se trató de un capital para adquirir Betos, sino que se autodenominó como inversor de la financiera y que el dinero de las transferencias obedecía a una devolución de un capital impago por parte de la firma.

Pablo Terreno también obtuvo la excarcelación bajo una caución real tras declarar y negar cualquier vinculación con los Bulacio.

El tucumano Jerónimo Martínez Parada se encuentra con prisión domiciliaria, luego de que se pusiera a disposición de la Justicia y manifestara que no pudo cambiar el boleto de regreso al país, por ende no pudo responder ante la Justicia antes. Entregó su pasaporte y justificó que se dedica a la compra y venta de criptoactivos a cambio de una comisión y que la firma RT Inversiones no era el único cliente que tenía. Para obtener la excarcelación, deberá abonar una caución de 10 millones de pesos.

Anteriormente, se conoció que Edith Reynoso, madre de los hermanos Rolón Reynoso, obtuvo la excarcelación bajo palabra.

Nahuel Vega (hermano de María Pía Vega) obtuvo la excarcelación también, al igual que Santiago Barone, Sergio Ramón Arévalo, Albana Benítez Pedemonte y Luis Roberto Larcher.

La ruta del dinero

Según se desprendió de las últimas declaraciones de los imputados, las cuentas de Di Bárbaro no habrían sido operadas solo para transferir el dinero a Gonzalo Barone, se pudo conocer que tienen movimientos por 500 mil dólares, aunque ese dinero nunca estuvo completo en su totalidad, sino que estaba en movimiento.

Aparentemente, la cuenta de la imputada era utilizada como terminal de pago junto a la del detenido Ariel Vergara (su marido).

Estos respondían, a su vez, a las decisiones sobre la empresa que tomaban Bulacio padre e hijo, quienes dirigían la cuestionada financiera.

Llama la atención que el pedido de quiebra sobre RT Inversiones, no esté ampliado a sus propietarios y presuntos cómplices, ya que allí podría estar el dinero.