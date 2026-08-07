Colecta solidaria en memoria de Valentino Villafañez: buscan llevar juguetes y golosinas a niños internados

La familia de Valentino Villafañez organiza una colecta de juguetes y golosinas para los niños del Hospital Eva Perón y la Casa Cuna. Las donaciones se reciben hasta el 15 de agosto

7/8/2026

Para honrar la memoria de Valentino Villafañez, su familia decidió transformar el dolor en un gesto de amor hacia los más pequeños. La iniciativa busca llevar una sonrisa a los niños internados en el Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca, el mismo establecimiento donde Valentino estuvo internado, y también a los chicos de la Casa Cuna.

La colecta acepta juguetes nuevos o en buen estado y golosinas. La idea es que ningún detalle quede librado al azar: cada aporte, por pequeño que sea, contribuirá a alegrar la estadía de niños que atraviesan momentos difíciles lejos de sus hogares.

Quienes quieran colaborar tienen tiempo hasta el 15 de agosto para hacer llegar su donación. El punto de entrega está ubicado en el barrio Valle Chico, calle 8, casa 71, adonde se pueden acercar los interesados en cualquier momento.

Para quienes no puedan trasladarse hasta ese punto, la familia ofrece la posibilidad de retirar las donaciones a domicilio. Para coordinar el retiro, se puede contactar a los siguientes números: 3834359057, 3834945691, 3834237721 y 3834906536.

La convocatoria refleja el espíritu solidario de una familia que, en medio del duelo, elige recordar a Valentino de la manera más generosa posible: compartiendo una sonrisa con quienes más la necesitan.