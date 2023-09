Con Barco de titular y doble nueve, Boca se prepara para el choque con Palmeiras

Almirón espera hasta último momento para definir el once inicial.

miércoles, 27 de septiembre de 2023

Boca y Palmeiras disputarán mañana la primera semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en la Bombonera y contará con el arbitraje de Wilmar Roldán. Tras el empate ante Lanús el sábado anterior de local, Almirón prepara lo mejor que tiene y con las prácticas de ayer y hoy, despertó indicios del posible equipo que comenzará el encuentro mañana a las 21:30 horas.

Esta mañana, Barco y Merentiel se sumaron al once que podría arrancar en el partido. Si bien ayer el juvenil y el uruguayo no habían formado parte de los titulares, Almirón los probó hoy desde el inicio. El “Colo” se posicionó como volante por derecha, conformando el mediocampo junto a Medina, Equi Fernández y Pol Fernández. Por su parte, el uruguayo ex Defensa y Justicia y Palmeiras, formó dupla de ataque con Cavani.

Si bien hoy por la tarde habrá más información sobre el equipo, estos entrenamientos visualizaron que el DT saldría a la cancha con un planteo similar al que utilizó en el primer partido ante Racing por los cuartos de final. Aquella noche, Boca dominó claramente a Racing y generó una gran actuación de Gabriel Arias, arquero de la Academia.

De repetirse el equipo en el próximo entrenamiento, Boca podría jugar de la siguiente manera ante Palmeiras: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.