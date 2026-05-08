Condenaron a Mayra Villagra a dos años y 10 meses de prisión en suspenso

La joven pidió perdón entre lágrimas antes de escuchar la sentencia. Había sido declarada culpable por encubrimiento agravado en el caso del crimen de Hugo Monje.

viernes, 8 de mayo de 2026

La Justicia condenó este viernes a Mayra Villagra a la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado, en el marco de la causa vinculada al homicidio de Hugo Monje.

La sentencia fue dictada por el juez Miguel Ángel Lozano, luego de la audiencia de cesura realizada días atrás, donde las partes habían solicitado distintas penas.

Durante la última jornada, antes de conocerse el veredicto, Villagra hizo uso de la última palabra. Visiblemente quebrada, pidió perdón y rompió en llanto frente al tribunal.

La joven había sido encontrada culpable de haber colaborado en el aseguramiento del producto del delito, luego de admitir que fue quien llamó al remís utilizado para transportar la garrafa robada por Emanuel Vera, quien en ese momento era su pareja.

El hecho ocurrió en 2023 y tuvo como víctima a Hugo Monje, quien fue golpeado brutalmente con un palo en la cabeza durante el robo y falleció días después en el hospital producto de las heridas sufridas.

En la audiencia previa, el fiscal Augusto Barros había solicitado una condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que la querella, representada por Juan Pablo Morales, pidió 5 años y 6 meses.

Por su parte, la defensa oficial a cargo de Florencia González Pinto había requerido una pena menor, de cumplimiento en suspenso.