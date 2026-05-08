Millonaria estafa con lingotes de oro a una joyería céntrica

Con el pasar de las horas, el empresario se dio cuenta de que los “lingotes” eran falsos e hizo la denuncia.

viernes, 8 de mayo de 2026

El fiscal Laureano Palacios se encuentra investigando una millonaria estafa que fue denunciada ayer por un empresario de la capital.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, días atrás dos hombres habrían llegado hasta una joyería de la capital, donde le habrían ofrecido al comerciante tres lingotes de oro de una onza cada uno, valuados en más de diez millones de pesos.

La transacción económica se cerró. El comerciante recibió los lingotes marca Credit Suisse y se le entregó la millonaria suma a los falsos clientes.

Con el pasar de las horas y aparentemente al mantener contacto con otro comerciante de la provincia de La Rioja, el ahora denunciante se dio cuenta que había sido estafado.

Los “lingotes” eran falsos, por lo que el damnificado se dirigió a la Unidad Judicial N° 1 donde realizó la denuncia correspondiente. El personal informó del hecho al fiscal Laureano Palacios, quien dispuso el secuestro de los tres lingotes de una onza cada uno.

Por otra parte, voceros consultados informaron que tras averiguaciones realizadas en la vecina provincia de La Rioja, la Justicia detuvo a dos personas por una estafa de características similares.

Se espera que el fiscal envíe un exhorto a su par de La Rioja para la extradición de los detenidos, quienes serían sometidos a una rueda de reconocimiento de personas de la que participará el denunciante.

Por el momento la causa continúa avanzando con la recepción de testimonios.