Cositorto pensó que lo «absolvían»

sábado, 22 de febrero de 2025

Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe que fue declarado culpable por asociación ilícita y estafas en Corrientes, afirmó: «Pensé que me absolvían«.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el empresario señaló que cuando ingresó a la audiencia, creyó que sería absuelto, pero reconoció: «Después quedó todo claro«.

Cositorto sostuvo que fue protagonista de varios enfrentamientos con el presidente del Tribunal de Goya, Ricardo Carbajal, quien expulsó al hombre de 54 años en medio de la audiencia por acusarlo de «mentiroso»: «Cuando me saca a los gritos, me llevan esposado a un cuarto y luego me dicen que podía regresar, pero yo me negué».

En este marco, el líder de la organización, quien espera conocer su pena el martes 25 de febrero, confirmó que apelará el fallo: «Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos que se resuelve».

«Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco», añadió el empresario que junto a los demás imputados serán juzgados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

«Parece que me quieren preso, que me tienen miedo. En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita«, consignó.

El juez Carbajal mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: «Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio».

Además de Cositorto, fueron hallados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.

Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que el Tribunal dictamine un veredicto de inocencia.