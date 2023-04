Cuándo termina el brote de Dengue: la palabra de expertos

Según los últimos datos, esta temporada se encuentra entre las tres con mayor cantidad de contagios.

20 de abril de 2023

En Argentina, el brote de dengue ha resultado en 42 muertes hasta el momento. El Ministerio de Salud de la Nación reportó 41.257 casos. Esto hace que 2023 sea un año récord en la historia del país por el número de muertes por dengue, superando las 26 víctimas fatales de 2020. Además, según los últimos datos, esta temporada se encuentra entre las tres con mayor cantidad de contagios.

Actualmente, la incógnita y la preocupación giran en torno al desarrollo de este brote de dengue. El médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Mundo Sano y de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), Favio Crudo, adelantó que el brote de dengue actual podría terminar en dos o cuatro semanas porque han llegado las temperaturas bajas. El mosquito Aedes aegypti depende mucho de la temperatura, y el frío acorta su vida y reduce la probabilidad de contagio. Según Crudo, ni bien el mosquito pica a una persona con el virus, requiere entre 7 y 14 días, en un proceso llamado incubación extrínseca, antes de que pueda picar e infectar a otro individuo.

Por su parte, el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, explicó que en Argentina, donde el clima es templado, los ciclos de brotes de dengue ocurren durante los veranos, cuando las temperaturas son más altas, porque hay mosquitos. Cuando llegue el frío más invernal en mayo, el brote actual de dengue terminará ya que los mosquitos no se siguen reproduciendo. Al no haber mosquitos, no habrá transmisión.