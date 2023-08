Demoras durante el voto electrónico en CABA: insisten en volver al sistema tradicional en octubre

La Cámara Nacional Electoral expresó su preocupación por el mal funcionamiento de las máquinas de votación durante la elección local. Hay especulación ante los reclamos que llegarán esta semana por parte de los dirigente políticos y los ciudadanos.

14 de agosto de 2023

La introducción del sistema de voto mixto, que combinaba boletas en papel y boletas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires, generó retrasos y una considerable dosis de confusión en numerosas mesas de votación.

Se planeó que el sistema electrónico fuera para elegir al jefe de Gobierno, mientras que para la elección presidencial se utilizaba boleta tradicional.

En el cuarto distrito del país en términos de cantidad de electores, se presentaron diversos problemas durante la votación. Hubo máquinas que no funcionaron correctamente, boletas electrónicas que no se imprimieron como debían y en algunos casos se ofrecieron listas diferentes a las que los votantes habían seleccionado.

La Cámara Nacional Electoral expresó su preocupación por el mal funcionamiento de las máquinas de votación durante la elección local.

La jueza Federal Servini de Cubría también se pronunció de manera contundente debido a los mismos problemas, anunciando su intención de presentar una denuncia penal por no obedecer las órdenes del juez con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, la jueza extendió el horario de votación hasta las 19.30 en los centros de votación de la ciudad, donde se formaron largas filas.

Beatriz Busaniche, titular de la Fundación Vía Libre, ong enfocada en políticas públicas de software, derechos civiles y políticos en entornos mediados por tecnologías digitales explicó: “Si una persona no pudo ejercer su derecho al voto por problemas en el sistema electoral, sin lugar a dudas tiene derecho a hacer una presentación en la Justicia. Sabemos que hubo votantes que pidieron que se labre un acta, otros que no quisieron votar en el sistema electrónico, porque sabían que este no fue debidamente auditado. Habrá que ver qué pasa a partir de este lunes con ese reclamo”.

“No sabemos si algún partido político va a tomar la opción de hacer alguna denuncia. Lo que no está claro es cuál sería una medida reparatoria en este caso. En cualquier caso, ante el resultado de esta experiencia, tal como sucedieron las cosas, en octubre no debería volver a usarse este sistema”, concluyó.