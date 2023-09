Denuncian caso de zoofilia en Londres

martes, 26 de septiembre de 2023

Una mujer de 34 años denunció en las últimas horas en la comisaría de Londres, departamento Belén, a un vecino por haber vejado a un animal de su propiedad.

De acuerdo a la información brindada a este diario el lunes pasadas las 19.30 horas la pareja de la denunciante recibió un llamado telefónico de un amigo quien le manifestó que al pasar momentos antes por su casa en la localidad de Londres, observo a un sujeto salir de la propiedad.

De inmediato, la mujer y su pareja se dirigieron a la vivienda donde al llegar advirtieron que la puerta de acceso principal a la casa estaba con llave y al ingresar revisaron las pertenencias no advirtiendo el faltante de ninguna de ellas.

Luego, siempre de acuerdo a la denunciante, se dirigió a la parte posterior de la vivienda para alimentar a sus seis perras, observando que faltaba una de ellas.

Ante ello, se dirige a una de las casitas de las perritas donde encontró a la can que no había ido a comer dándose con la desagradable sorpresa que el animal había sido vejado. Lesión que fue luego confirmada por un profesional de Belén por lo que denunció al sujeto de quien el amigo de su pareja le había brindado la identidad que había visto en su casa momentos antes de que ellos llegaran al inmueble.

Tras la denuncia, el hecho de zoofilia fue informado a la fiscal Marina Villagra quien impartió las directivas a seguir.