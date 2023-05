Denuncian que robaron una camiseta de un jugador de Los Teros para vandalizaron antes del clásico

La indumentaria deportiva habría sustraída por integrantes de Catamarca Rugby en la previa del encuentro jugado el sábado.

domingo, 30 de abril de 2023

Desde la cuenta oficial de Instagram de Los Teros Rugby Club, denunciaron que integrantes del equipo Catamarca Rugby, le habrían robado la camiseta a uno de sus jugadores para vandalizarla y exponerla a modo de bandera en el ingreso del equipo visitante de cara al clásico jugado ayer entre ambos equipos.

Comunicado oficial de Los Teros Rugby Club

“Los Teros Rugby Club expresan su repudio ante los hechos vandálicos y el robo de la indumentaria deportiva sufrida por uno de nuestros deportistas a quien integrantes de Catamarca Rugby le sustrajeron su camiseta para vandalizarla y destruirla pintándola con aerosol e intentar quemarla, para luego usarla de bandera en el ingreso del equipo visitante de cara al clásico jugado ayer, que la misma cuenta oficial @catamarcarugby apoyó con “un me gusta” al ser publicada.



Estos actos de odio son totalmente repudiables y van en contra no sólo del espíritu deportivo si no de los valores que representa y pregona toda la familia del rugby.



Como instituciones formadoras no podemos permitir que estos hechos opaquen los buenos momentos que vivimos como jugadores, padres, o simpatizantes, cualesquiera sean los colores que nos identifican.



La acción de sustraer una camiseta de tu ocasional adversario, para luego vandalizarla en el ingreso de otro club, constituye un claro acto de odio contra tu adversario, que a todos debe preocuparnos y que ese grave acto sea apoyado públicamente por las redes oficiales de un club, esto, es llegar demasiado lejos.



Hacemos un llamado a la reflexión y a la sensatez de adultos y jóvenes, de dirigentes, entrenadores, managers y padres que deben dar el ejemplo y condenar estas acciones.



Actitudes como estas, son “un pase en blanco” que deforma nuestros valores de respeto, de juego limpio y son el principio del camino para ir sumergiendo a nuestros niños y jóvenes en conductas violentas e intolerantes, absurdas y delictivas”.