Desaparición de Lian: no hubo resultados positivos en los rastrillajes

lunes, 24 de febrero de 2025

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, confirmó que, por el momento, no obtuvieron resultados positivos en los rastrillajes que se llevaron a cabo para hallar al niño Lian Flores, quien está desaparecido desde el pasado sábado.

«No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio», contó Delgado acerca de cómo avanzan los operativos.

En este marco, el fiscal sostuvo que no puede dar mayores detalles de la causa ya que hay secreto de sumario, aunque sí contó que hay personas que están declarando en este momento, entre ellos menores.

«Hay tres camionetas blancas secuestradas, más once celulares.

No hay detenidos», sumó en la conferencia de prensa.

Por último, manifestó que se están recepcionando todas las hipótesis posibles.