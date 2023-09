Diputados: Ginocchio avaló la eliminación del impuesto a las Ganancias propuesto por Massa

martes, 19 de septiembre de 2023

Al hablar en la sesión de ayer, la diputada nacional Silvana Ginocchio (Bloque FdT) apoyó la reforma al impuesto a las ganancias impulsado por el ministro Sergio Massa.

“Sobran los argumentos para defender este proyecto -dijo-, hay una desvirtuación del impuesto a las Ganancias y de los principios de la progresividad”.

Los tres diputados catamarqueños del Frente de Todos se sumaron para dar quórum al comienzo de la sesión: además de Ginocchio, Anahí Costa y Dante López Rodríguez.

“El gran valor que tiene este proyecto es que pone en el centro a la persona que trabaja, es una política consecuente con nuestro sistema protectorio constitucional y convencional. No se puede negar que este impuesto tiende una incidencia negativa en los trabajadores, los coloca en una situación injusta y desventajosa. El sistema tributario no puede desentenderse”.

Ginocchio explicó que “Conceptualmente el salario es la contraprestación que reciben los trabajadores que están subordinados en una relación que es dispar, porque no están en condiciones de imponer nada. Y que ponen a disposición lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo, y por eso reciben esta contraprestación. Es el salario, que está protegido constitucionalmente, no es una ganancia. Ese ingreso único es vital para mantener a su persona, a su grupo familiar y tener un proyecto de vida. Y tiene es carácter alimentario que hace que haya un entramado de normas que lo protegen.”

“No podemos desconocer las asimetrías históricas existentes en nuestro país, pero no podemos hacer responsables a los trabajadores y que carguen con las consecuencias de un impuesto que está desvirtuado”.

La diputada expresó que “Estas políticas públicas reparan inequidades. Con estas modificaciones estamos adecuando el régimen al marco convencional y constitucional, y estamos mejorando el poder adquisitivo de más de 900 mil personas. Solo para Catamarca, son casi 6.000 trabajadoras y trabajadores que se van a ver beneficiadas por esta modificación de la ley de ganancias”.