El Colegio de Escribanos defendió los controles y afirmó que las operaciones se reportan a la UIF

En medio del caso que involucra a Manuel Adorni, remarcaron que las transacciones de personas políticamente expuestas deben informarse de manera obligatoria.

sábado, 11 de abril de 2026

En el marco de la polémica por una operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, aseguró que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo Tato, quien explicó que se trata de un mecanismo automático que se realiza mediante reportes mensuales, sin importar el monto de la operación.

La titular del Colegio diferenció este procedimiento del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se activa cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. En ese sentido, indicó que este tipo de reportes no es habitual, ya que muchas operaciones se caen cuando se solicita documentación adicional. Sin embargo, aclaró que, si las dudas persisten y la operación se concreta, el escribano tiene la obligación de informarlo.

Respecto al caso puntual, Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales, aunque confirmó que la institución sigue de cerca el expediente y colabora con la Justicia como auxiliar, remitiendo documentación cuando es requerida.

Además, destacó que todos los clientes deben justificar el origen de los fondos y que los escribanos clasifican a los usuarios según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos, lo que puede derivar en mayores controles.

En medio de los cuestionamientos, la dirigente defendió el rol del notariado y subrayó que el Colegio cuenta con herramientas disciplinarias para sancionar irregularidades, incluso con la posibilidad de solicitar la destitución de profesionales.

Por otra parte, explicó la importancia de la protección de la vivienda —antes conocida como “bien de familia”— como mecanismo legal para resguardar el patrimonio, y remarcó que, desde la reforma del Código Civil y Comercial, este beneficio también alcanza a personas solas.

Finalmente, Tato rechazó que la actividad notarial sea hereditaria y destacó que el acceso a la matrícula se realiza mediante exámenes anónimos y exigentes, en un sistema basado en el mérito y con estrictos controles profesionales.