El Gobierno anunció el ascenso de más de 450 efectivos de la Policía de Catamarca

El gobernador destacó la medida como parte del fortalecimiento institucional y el reconocimiento a la labor diaria de la fuerza.

jueves, 9 de abril de 2026

El gobernador Raúl Jalil informó a través de sus redes sociales la firma de un decreto que establece el ascenso de aproximadamente 450 efectivos de la Policía de la provincia.

La medida alcanza al personal del Escalafón Superior, incluyendo Oficiales Subalternos, Jefes y Superiores, quienes desde ahora ocuparán nuevas jerarquías dentro de la institución.

Según expresó el mandatario, esta decisión forma parte de una política de reconocimiento a la trayectoria y al compromiso del personal policial, al tiempo que se inscribe en un proceso de ordenamiento y fortalecimiento de la fuerza.

“Cumplimos con una instancia clave para su carrera, valorando el esfuerzo y acompañando el desarrollo de quienes todos los días trabajan por la seguridad de los catamarqueños”, señaló Jalil en su publicación.

El anuncio se da en el marco de una serie de medidas orientadas a consolidar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad provinciales, poniendo el foco en la profesionalización y el crecimiento dentro de la carrera policial.