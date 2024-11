El Gobierno aseguró que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubre el 100% la Canasta Básica Alimentaria

Según la cartera que lidera Sandra Pettovello, la baja del IPC permitió optimizar el poder de compra de las familias adheridas a esos beneficios sociales.

viernes, 22 de noviembre de 2024

El Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, aseguró que la sostenida baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) “permitió optimizar el poder de compra de las familias adheridas a esos beneficios sociales«.

“La suma de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar hoy permiten cubrir el 100% de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). En diciembre de 2023, este mismo indicador apenas alcanzaba el 54,8% de la CBA”, señala el comunicado, datos que se desprenden del último dato del IPC del INDEC, que registró una inflación del 2,7% en octubre.

Además, “los niños de 0 a 2 años que perciben el plan mil días y los jóvenes de 16 y 17 años que tienen la beca progresar obligatorio cuentan con una cobertura de la CBA del 124% y 125% respectivamente”, sostiene la cartera que conduce Pettovello, reafirmando “la protección, el bienestar y el fortalecimiento de la sociedad en su conjunto y, en particular, de las poblaciones más vulnerables, para que cada persona pueda desarrollarse, ganar autonomía y libertad”.

Seguidamente detalló los avances de su gestión y de los recursos que se destinaron a los sectores más sensibles a fin de revertir las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar que llevaron al país a años de pobreza estructural, y transformando el Estado para hacerlo más eficiente, diseñando políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades de manera directa y progresiva, y gestionando los recursos con transparencia.

Eliminación de intermediarios

Al inicio de la gestión el 50% de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables se distribuía a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente. Hoy el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias, y el Ministerio lleva ejecutado $1.602.935.943.677 en programas alimentarios.

Tarjeta Alimentar

Los montos de la Prestación Alimentar llevan acumulados un 138% en esta gestión y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Actualmente las familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos $81.936, y con tres o más hijos $108.062.Con esta política se logró contener la emergencia alimentaria con responsabilidad, transparencia y eficiencia con alcance directo a las personas más necesitadas.

Asignación Universal por Hijo

La AUH creció un 325% en 10 meses, lo que significa un crecimiento real del poder adquisitivo del 105%. En octubre, los montos ascendieron a $87.790 mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad fue de $285.866 y la Asignación por Embarazo alcanzó $87.790.

Comedores

Se está trabajando con 4.325 comedores registrados y validados, y capacitando a los responsables para asegurar un uso eficiente del dinero transferido. Esto no sólo les permitirá mejorar la transparencia de los procesos, sino también la calidad del servicio ofrecido, brindando una alimentación de mayor valor nutricional. En cuanto a los comedores escolares este Ministerio ha realizado una transferencia de fondos a las provincias por un total de $116.343.949.183. Asimismo se ha reforzado el programa Alimentar Comunidad e incrementado en un 145% el valor per cápita de las prestaciones alimentarias de los comedores y merenderos comunitarios.

Políticas de empleo

Con el objeto de terminar con clientelismo político que afectaba a los trabajadores de la economía popular y promover la protección de sus derechos, sustituimos el Programa Potenciar Trabajo, por el Programa Volver al Trabajo (VAT) que funciona en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social (PAS) en el ámbito de la Secretaría de Niñez, transfiriendo un total de 1.012.357 titulares al VAT y 260.911 titulares al PAS.

También se realizó el reempadronamiento de los beneficiarios del PAS, mejorando así la eficiencia y la trazabilidad en la entrega de servicios y recursos para las personas que más lo necesitan. De esta actualización de datos, que fue completada por el 82.9% de los beneficiarios, se desprendió que el 76.2% no cuenta con estudios secundarios completos y el 60% busca trabajo. Esta información da cuenta que los anteriores programas desarrollados resultaron ineficaces, no se generaron verdaderas posibilidades de inclusión, no se cumplieron metas de terminalidad educativa, no se promovió la formación laboral ni la certificación de competencias.

Mediante la Ley de Bases se crearon las figuras del trabajador independiente con colaboradores y el fondo de cese, así como la extensión del período de prueba. Esto promueve el empleo registrado en pequeños espacios productivos que antes se encontraban forzados a la marginalidad.