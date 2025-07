El Gobierno ofreció aumentar a $700.000 el salario mínimo docente

Además propuso cláusula gatillo bimestral hasta enero.

viernes, 11 de julio de 2025

En una nueva reunión paritaria salarial el Gobierno de la provincia ofreció a los gremios docentes incrementar el salario mínimo de $550.000 a $700.000 por cargo testigo, a partir del 1 de julio de 2025 y el incremento del punto índice y función jerárquica acumulativo con cláusula gatillo bimestral del 5% para julio 2025; aumento y actualización según IPC para los meses de septiembre, noviembre y enero 2026. A su vez, desestimaron blanquear la Bonificación Incentivo a la Asistencia Docente (BIAD).

Vale recordar que en el pliego reivindicatorio presentado con anterioridad, la Intersindical Docente, integrada por Sidca, Sadop y Ateca, solicitó un aumento remunerativo y bonificable del 40% al punto índice; mientras que Ateca y Sadop piden el 50% y aumentar el mínimo paritario en un 50%, llevando el valor de $550.000 a $825.000 por cargo testigo.

La reunión pasó a un cuarto intermedio para el día martes 15 de julio a las 18.00 horas, para continuar trabajando sobre la paritaria salarial luego de que los gremios consulten con sus bases.

Consulta a las bases

Desde Ateca, la secretaria general Alejandra Reales, señaló a El Esquiú.com que: “Es una primera propuesta salarial, porque la vez pasada no tenían nada, por eso nos hemos ido a medidas de acción directa” y agregó que esta propuesta: “No está entre los parámetros que nosotros como intersindical hemos pedido y en especial como institución”. “Al ser una primera propuesta será consultada con las bases y luego lo que ellos digan de la mayoría, porque así es una Ateca democrática, lo que la mayoría diga llevaremos a la mesa salarial el martes”, manifestó la gremialista y agregó: “Tendremos que elaborar una contrapropuesta, porque esta es la que se escuchó de la que planteó el gobierno. Llevaremos una contrapropuesta, serán las bases las que decidan si es aceptable o no es aceptable”.

De igual manera, aclaró que desde el gremio pidieron que: “La zona se dé a partir del primero de julio, no en el 2026, así que ese será un punto que discutiremos”, así como el BIAD: “Pedimos la derogación del BIAD y también iremos con la firmeza de la derogación del BIAD”.

Propuesta conjunta, integral y unificada

En lo concerniente a la solicitud efectuada respecto a la carrera docente y estabilidad laboral, el Ejecutivo propuso elevar el salario mínimo docente garantizado, que actualmente se encuentra en la suma de $550.000 por cargo testigo a $700.000, a partir del primero de julio, y destacaron que: “Este aumento beneficiará a 5037 docentes, de los cuales, 3518 corresponden a Escuelas públicas y 1519 docentes de gestión privada, es decir, al 32% del total de docentes de la Provincia”.

Respecto al incremento del punto índice y función jerárquica se propone incrementar de manera acumulativa el mismo, con cláusula gatillo bimestral. Para julio un incremento del 5%; septiembre con actualización por la variación del Índice de Precios al Consumidor (1PC) publicado por el Indec correspondiente a los meses de julio y agosto de 2025; noviembre, actualización por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025; enero/26, actualización por la variación del Índice de Precios al Consumidor (1PC) publicado por el Indec correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

La solicitud formulada por la Intersindical docente, tendiente a establecer un incremento del 150% en el adicional por antigüedad para los agentes que acrediten 30 años de servicios, el Ejecutivo propuso la implementación de una Bonificación Única y Extraordinaria, destinada exclusivamente a los docentes que acrediten 30 años de antigüedad o más en el ejercicio de la función, y que, dentro del plazo de 30 días posteriores al cumplimiento de la edad jubilatoria establecida por el Régimen Previsional Docente, opten por acogerse al beneficio previsional correspondiente. Dicha bonificación será equivalente a tres salarios netos de ley, conforme al último período mensual percibido por el docente y se hará extensiva a los docentes que se desempeñen en establecimientos educativos de gestión privada. La bonificación será abonada con la liquidación final correspondiente.

Respecto a lo solicitado del adicional por zona, el Ejecutivo establece que se reconozca el ítem de zona a las Escuelas de Gestión Pública y Privada de Recreo situadas en el Departamento La Paz y a los Centros Educativos N° 3 y N°4 situadas en el Departamento Valle Viejo a partir del Ciclo Lectivo 2026.

Respecto a la carrera docente y estabilidad laboral, el Ejecutivo propone la Titularización Docente para Nivel Inicial, Primario, Especial, Primaria adultos, Secundario y sus modalidades.

Sobre la derogación de la Bonificación Incentivo a la Asistencia Docente (BIAD), desde Trabajo confirmaron que continuará siendo no remunerativo y no bonificable, ya que no están dadas las condiciones de avanzar en su modificación. Desde Hacienda recordaron que: “El ítem referido, era un ítem abonado por Nación, y que la provincia asumió la carga de realizar su pago a fin de mantenerlo a favor de los trabajadores docentes, haciendo un esfuerzo presupuestario y financiero, y que debe tenerse en cuenta la falta de envío de fondos de parte de Nación”.

La reunión contó con la presencia de los representantes gremiales de Ateca, Sidca, Sadop, UDA y Suteca; y los ministros, Verónica Soria (Trabajo, Planificación y Recursos Humanos); Juan Marchetti (Hacienda y Obra Pública); Nicolás Rosales (Educación, Ciencia y Tecnología); y Fernando Monguillot (Gobierno, Seguridad y Justicia).