El Gobierno reprogramó la mesa política antes del viaje de Milei a Tucumán

El encuentro encabezado por Karina Milei fue postergado para el miércoles. El oficialismo buscará avanzar en su estrategia legislativa antes de la visita del Presidente a Tucumán por el Día de la Independencia

6/7/2026

El Gobierno nacional reprogramó para el miércoles a las 17 la reunión de la mesa política que, en principio, estaba prevista para este martes. El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, servirá para definir la estrategia legislativa del oficialismo antes del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán por los actos del Día de la Independencia.

La postergación obedeció a la disputa del partido de la Selección Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026, según indicaron fuentes oficiales.

En la reunión participará por primera vez el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y se analizará el avance de proyectos considerados prioritarios para el Ejecutivo, entre ellos la reforma electoral, el régimen de zonas frías y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Tras el encuentro, Milei y buena parte de su Gabinete viajarán a Tucumán para participar de la vigilia por el 210° aniversario de la Independencia, donde serán recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo. También podría haber presencia de otros mandatarios provinciales.

Será además el primer compromiso oficial de Diego Santilli como ministro coordinador. El funcionario trabaja en recomponer el vínculo con los gobernadores para conseguir respaldo a las principales reformas impulsadas por la Casa Rosada, especialmente la reforma electoral.

En ese marco, el oficialismo busca reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar con la eliminación de las PASO. Actualmente cuenta con 21 bancas propias y necesita alcanzar al menos 37 votos para aprobar la iniciativa, por lo que mantiene negociaciones con sectores de la UCR y otras fuerzas políticas.