La Fiesta del Poncho 2026: taxis, remises y estacionamiento para personas con discapacidad

La edición 55° del Poncho incorpora cambios en el tránsito, un nuevo acceso sobre Av. Padre Sonzini y un sector exclusivo de estacionamiento para personas con discapacidad

6/7/2026

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llega con una reorganización integral del tránsito y los accesos al Predio Ferial Catamarca. El objetivo es mejorar la circulación vehicular, ordenar los ingresos y garantizar mayor seguridad y comodidad para el público que asista a una de las fiestas artesanales más importantes del país.

El operativo fue diseñado en forma conjunta por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la Secretaría de Seguridad de la Provincia y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Capital. La planificación coordinada entre cuatro organismos busca dar respuesta a la alta convocatoria que año a año registra el evento.

Una de las modificaciones más visibles será la peatonalización del frente del Predio Ferial. La avenida Autonomía de Catamarca quedará cerrada al tránsito en el tramo comprendido entre la rotonda de Punto Giro y la rotonda frente a la Escuela de Mountain Bike, habilitando así un amplio corredor para el ingreso y la salida del público. Los cortes se aplicarán todos los días desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, con una excepción: el viernes 17 de julio, jornada inaugural, el cierre comenzará desde las 9 de la mañana por el acto oficial de apertura.

Como novedad en materia de accesos, se habilitará el Portón 4 sobre avenida Padre Sonzini. Desde allí, los visitantes podrán ingresar directamente al Mercado Cultural y conectarse con la caminería central del predio a través de la pérgola, lo que permitirá un desplazamiento más fluido hacia los distintos espacios de la fiesta.

Quienes lleguen en taxi o remís contarán con dos sectores habilitados para ascenso y descenso. El primero estará sobre avenida Fiesta del Poncho, entre la intersección con Av. Padre Sonzini y el Portón 2. El segundo funcionará sobre Av. Autonomía de Catamarca, entre la rotonda del Hotel Howard Johnson y la rotonda frente a la Escuela de Mountain Bike, distribuyendo así la demanda en puntos estratégicos del entorno ferial.

Otra incorporación destacada es el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, ubicado sobre Av. Fiesta del Poncho, en el tramo entre el Portón 2 y la rotonda de Punto Giro. Desde ese sector, los asistentes podrán acceder directamente al predio por el Portón 2, garantizando un ingreso cómodo, seguro y sin necesidad de recorrer grandes distancias.