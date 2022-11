El kirchnerismo desafía a la Corte e insiste con designar a Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura

La acordada, que lleva la firma de Claudia Ledesma, se basó en un fallo anterior del máximo tribunal que reconoció la autonomía del Senado para decidir sobre “su propio reglamento e interpretarlo en cuanto a su observancia y aplicación”

15 de Noviembre de 2022

Cristina Kirchner busca dejar a Luis Juez del Consejo de la Magistratura (Franco Fafasuli)

Poco después de que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, Claudia Ledesma, titular del Senado porque Cristina Kirchner está a cargo del Ejecutivo por el viaje de Alberto Fernández, firmó una acordada en la que ratificó la designación en ese puesto del integrante del bloque del Frente de Todos Martín Doñate.

Para hacerlo, se basó en un fallo anterior del máximo tribunal que reconoció la autonomía del Senado para decidir sobre “su propio Reglamento e interpretarlo en cuanto a su observancia y aplicación”.

La decisión se dio en el marco por la discusión respecto de qué fuerza ostenta la segunda minoría en el recinto, ya que en un principio era la oposición, pero, en una jugada política, el oficialismo decidió dividir a los partidos que lo integran para quedarse con ese cargo en el organismo encargado, entre otras cosas, de designar y remover jueces.

Para la Corte, esa jugada que el kirchnerismo vivió como un triunfo fue un “ardid” y una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

De esta manera, desplazó a Doñate del Consejo de la Magistratura y ordenó nombrar en su lugar a Luis Juez, al considerar que la ruptura del Frente de Todos quebró “las reglas más básicas del debido proceso legislativo”.

Sin embargo, este martes Cristina Kirchner firmó la acordada a partir de la cual el Senado designó a sus representantes ante el organismo judicial y entre los nombres no está el del cordobés, sino el del integrante del oficialismo.

Martín Doñate fue designado por el Senado para el Consejo de la Magistratura

Para esto, la Vicepresidenta cuestionó el fallo del máximo tribunal al argumentar que, “conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional, es potestad de cada Cámara darse su propio Reglamento e interpretarlo en cuanto a su observancia y aplicación”.

En esta línea, la ex mandataria nacional recordó que la propia Corte reconoció “la autonomía” del Congreso “para regular su propio funcionamiento y, por ende, los mecanismos para facilitar la realización de función legislativa” cuando resolvió la “Acción Declarativa de Certeza” que había presentado la propia Cristina Kirchner a principios de la pandemia del coronavirus.

En aquella oportunidad, la ex presidenta le había solicitado al tribunal que precisara si el Parlamento podía sesionar de manera virtual, ya que esta modalidad no estaba prevista en el reglamento, pero los legisladores no podían concurrir a sus bancas por las medidas de restricción sanitaria.

Basándose en esto, la ex jefa de Estado señaló en el texto que ahora le “corresponde la designación por parte de este H. Senado” de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, dos por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.

Luis Juez es el senador de Juntos por el Cambio que busca ocupar el lugar en el Consejo

Así, aseguró que los espacios que integran el recinto son: el bloque Frente Nacional y Popular, con veintiún miembros, el cual “ostenta la mayor representación”; la Unión Cívica Radical, que con dieciocho bancas sería la “primera minoría”, y Unidad Ciudadana, que con catorce miembros sería la “segunda minoría”.

“Desígnese para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, como miembros titulares a la senadora María Inés Pilatti Vergara y a los Senadores Mariano Recalde, Eduardo Alejandro Vischi y Claudio Martín Doñate y como miembros suplentes a la Senadora Claudia Ledesma Abdala, al Senador Daniel Pablo Bensusán, y a las Senadoras Silvia del Rosario Giacoppo y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente, para el período 2022-2026″, estableció la acordada.

Esta medida sería ahora apelada en la Justicia por parte de Juntos por el Cambio, que pedirá que se respete la decisión de la Corte Suprema y se retrotraiga la conformación de la Cámara alta a la que existía antes de la maniobra del kirchnerismo, tal como había ordenado el tribunal.

El mandato de los actuales miembros del Consejo vence el próximo 18 de noviembre, por lo que en esa fecha se les debería tomar juramento a los nuevos elegidos por cada estamento para ocupar un lugar en ese organismo. Sin embargo, a tan solo unos días de que eso ocurra, parece continuar el conflicto por los representantes del Congreso.