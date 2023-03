El litio en Catamarca: según mediciones nacionales, las inversiones superan los 1.100 millones de dólares

En 2022, el mayor desembolso comprometido fue el de Livent, que anunció US$ 460 millones para las obras de ampliación de su proyecto Fénix. Tres Quebradas y Sal de Vida, ocupan el 2do y 3er puesto.

11 de marzo de 2023

La actividad minera en la Argentina recibió desde comienzos de 2020 anuncios de inversión por más de US$11.300 millones, destinados a proyectos en distintas etapas de ejecución, ya sea en obras de exploración, construcción o ampliación, para el aprovechamiento de recursos metalíferos y de litio vinculados a la alta demanda de la transición energética y la electromovilidad.

Los anuncios realizados abarcan desde febrero de 2020 hasta la fecha.

En el último año, en particular, se concentraron inversiones por casi US$ 2.000 millones, de las cuales el mayor desembolso comprometido es el de la empresa Livent, que anunció US$ 460 millones para las obras de ampliación en la provincia de Catamarca de su proyecto Fénix, uno de los dos que están en producción de litio en el país.

En monto anunciado le siguieron en los últimos meses el proyecto litífero de la compañía china Zinjin, la que destinará US$380 millones para la construcción del proyecto Tres Quebradas; y el que presentó Orocobre-Galaxy por US$ 270 millones, para el emprendimiento de litio conocido como Sal de Vida, en el sur del Salar del Hombre Muerto también en Catamarca.

Es decir que las tres primeras y más importantes inversiones comprometidas están en Catamarca y superarían los US$1.110 millones.

Otros de los compromisos de inversión conocidos en los últimos meses es el de la francesa Eramet, que desembolsará US$ 370 millones para la construcción de otro proyecto de litio conocido como Centenario Ratones, en Salta.

También se destaca el anuncio de la empresa Ultra Argentina-Zangge Mining que con US$ 250 millones prevé la construcción del proyecto de litio Laguna Verde, en Catamarca.

Los anuncios acumulados reflejan la alta preeminencia de los proyectos de litio, mineral que se encuentra en un proceso de alta demanda global.

Decreto 234 para grandes inversiones

Para potenciar el crecimiento del sector y apoyar el arribo de nuevos capitales, el Gobierno nacional trabaja con las empresas con un conjunto de herramientas como el Decreto 234 para grandes inversiones, que facilita el acceso al mercado único libre de cambios y ayuda a apalancar el desarrollo de los proyectos.

El año pasado la empresa Liex, subsidiaria del grupo Zijin, obtuvo su certificado de inclusión al régimen por la primera etapa de su inversión, que en la actualidad se encuentran bajo análisis.

También se encuentran próximos a ser emitidos los certificados de las empresas Eramet por su inversión que -en las distintas etapas- alcanzaría los US$ 680 millones, entre otras iniciativas.

Quintuplicar en 2030

En este contexto, y con el amplio territorio argentino que aún se mantiene por desarrollar y explorar, el Gobierno argentino proyecta para 2030 quintuplicar las exportaciones mineras, y en materia de litio está en camino a sextuplicar la producción en los próximos años

Este crecimiento del sector productivo permitiría fortalecer las reservas y estabilizar la macroeconomía, pero también generar desarrollo federal, empleo de calidad y apalancar el desarrollo de los eslabonamientos industriales, científicos y tecnológicos.

La producción local de la actividad tuvo una gran incidencia sobre el conjunto de las exportaciones de las provincias.

Las exportaciones mineras alcanzaron en 2022 el mejor resultado exportador desde 2012, con US$ 3.852 millones de dólares, impulsados principalmente por el dinamismo del litio.

Las posibilidades de consolidar el crecimiento se refleja también en lo que ocurre en países vecinos que con similares características geológicas se consolidaron principales productores de cobre, litio y plata con exportaciones que el año pasado superaron los US$ 55.000 millones en el caso de Chile, o los 38.000 millones en Perú.

La producción local de la actividad tuvo una gran incidencia sobre el conjunto de las exportaciones de las provincias: En Catamarca representó 86% de sus exportaciones; en Jujuy el 84%; en Santa Cruz el 77%; en San Juan el 75%; y Salta el 33%.

La minería en la Argentina lleva ya 27 meses generando empleo sostenido, y después de la caída experimentada durante la pandemia, los números señalan que desde julio 2020 hasta octubre 2022 se crearon 6.780 puestos de trabajo, pasando de 30.807 puestos a 37.587 en poco más de dos años.

Fuente: Agencia Télam