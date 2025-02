El One Shot confirmado del 10 al 16 de marzo: «Es una fecha ideal»

Balance y transformación del Banco Nación. Los detalles.

jueves, 20 de febrero de 2025

José Martínez, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Catamarca, confirmó que el próximo One Shot se realizará entre el 10 y el 16 de marzo.

«Si lo hacíamos la semana anterior, suponiendo que hubiese sido el día 3, 3 y 4 es carnaval y todos sabemos que es un problema trabajar en los feriados, está el inconveniente del pago sueldos a los empleados que no sé si van a cobrar para esa fecha», señaló. Sin embargo, agregó que, para la nueva fecha, «todos los empleados ya habrán cobrado» y los feriados de carnaval no complicarían la operativa.

Balance del último One Shot: «Ventas similares a las de diciembre»

Respecto al balance del último One Shot, Martínez indicó que las ventas en su empresa (aclaró) fueron «muy similares» a las realizadas en la primera semana de diciembre. «No hubo ninguna baja grande, se mantuvo», aseguró, afirmando que la edición del evento fue un éxito. El presidente de la Cámara de Supermercadistas expresó su optimismo para el próximo evento, que se llevará a cabo dentro de tres semanas. «Espero que así sea y estoy a disposición de todos para que, si podemos ayudar y debemos hacer algo, estamos dispuestos a ayudar para que esto ande», recalcó.

Transformación del Banco Nación: «El sistema tiene ventajas y no nos perjudica»

Martínez también se refirió a la reciente transformación del Banco Nación en una Asociación Bancaria, lo que ya genera preocupación en varios sectores. En su opinión, no hay razón para temer, ya que «nadie que compre un banco va a pretender perder plata» y aseguró que, con el sistema actual, «nadie pierde plata». Según el presidente de la Cámara de Supermercadistas, tanto el sistema One Shot, como el Banco Nación «están ofreciendo ventajas» para todos los involucrados.

«Recuerden que tan solo con la cantidad de tarjetas nuevas que se hicieron con el nuevo One Shot, cuántos clientes más se adhirieron. Es decir, yo no le tendría miedo, honestamente lo digo, no creo que sea motivo para que deje de seguir existiendo”, añadió.

Sobre la situación del Banco Nación, Martínez subrayó que «el banco está para solventar sus gastos y ganar plata», pero sin afectar a los comerciantes o consumidores. «No creo que nos vaya a perjudicar en absoluto. El Gobierno va a hacer todo lo necesario y nosotros vamos a seguir apoyando la gestión del Gobierno para que esto siga existiendo», expresó con confianza.

Asimismo, destacó que «Catamarca aporta mucho al Banco Nación», ya que «es el agente financiero de la provincia» y que la relación entre ambos continuará beneficiando a la comunidad. «No creo que alguien vaya a comprar el Banco Nación para cerrar algo, para que algo no ande», aseguró.