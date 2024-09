El virus Ku-K 12 “ya no contagia”: El polémico video que compartió Javier Milei

El presidente comparó al kirchnerismo con un virus apocalíptico.

jueves, 19 de septiembre de 2024

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un video que seguramente generará polémica en los medios y entre los ciberusuarios.

“Muchas gracias a todos los que han despertado…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, posteó Milei en el clip donde se puede ver a la representación de varias figuras políticas vinculadas al kirchnerismo, caminando en una especie de realidad post apocalíptica.

“El virus Ku-K 12 comenzó con la destrucción argentina; no solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus sólo por conveniencia y a cambio de beneficios; otros nacieron sin futuro condenados desde el inicio a una vida vacía; el país se sumió en el caos, caminando sin rumbo, persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina; pero no todos fueron infectados, algunos resistieron escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus no pudiera contagiar. Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita, la enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia; se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido”, comenta una voz en off durante el video, mientras que al final aparece la figura de un león caminando por las ruinas de la ciudad.